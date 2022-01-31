Фарид Мухаметшин: Заочное судопроизводство по бракоразводным процессам недопустимо

Заочное судопроизводство по бракоразводным процессам недопустимо. Необходимо использовать все возможности для примирения супругов. Об этом заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин на заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ.

«Учитывая, что почти 80% расторжений брака оформляется по решениям судов, акцент в проведении примирительных процедур, в работе медиаторов нужно делать на досудебной площадке. Заочное судопроизводство в этих вопросах недопустимо. Мы должны удержать семью, возможно, от скоропалительного, не всегда обдуманного решения. Любая распавшаяся семья – это не только трагедия для детей, близких родственников, но еще и для общества», – сказал глава парламента.

По мнению Мухаметшина, имеющиеся в муниципалитетах различия в подходах к заочному судопроизводству кроются во взглядах и мировоззрении конкретных мировых судей. «Почему, к примеру, в Муслюмовском районе две трети разводятся заочно, а в Агрызе – менее 2%? Главы районов тоже должны в этот вопрос вникнуть. Эффект от заочного судопроизводства механистический», – отметил он.

Председатель Госсовета убежден, что в республике необходима профессиональная психологическая служба, ориентированная на работу с супругами и оказание помощи в трудной жизненной ситуации.

«Заниматься сохранением семьи надо не от случая к случаю и не тогда, когда конфликт возникнет и до суда дело дойдет. Нужно еще раз подумать, что сделать для укрепления главной ячейки нашего общества – семьи. Ведь и благополучие республики во многом от этого зависит», – подчеркнул он.

Начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров Татарстана Гульшат Нигматуллина добавила, что 79% расторжений брака в прошлом году оформлены по решениям судов. «Поэтому очень важно, чтобы бракоразводная процедура была не столь скоротечной и формальной. Необходимо, чтобы в ней лично участвовали оба супруга. Пока же мировые суды, перегруженные делами, нередко выносят решения о расторжении брака в ходе так называемого заочного производства», – заметила она.

По словам руководителя ведомства, в разрезе муниципальных районов правоприменительная практика по этому вопросу выглядит по-разному. «Так, в Новошешминском и Кукморском районах, в Казани более половины всех судебных решений о расторжении брака было принято в прошлом году заочно, а в Муслюмовском районе – две трети. Для сравнения: в Агрызском, Алькеевском и Альметьевском районах количество заочных расторжений брака составило по итогам года лишь 2%. Следует учитывать, что именно суд в соответствии с Семейным кодексом является тем органом, который вправе принимать меры к примирению супругов», – констатировала она.

«Совершенствование механизма расторжения брака, его ориентация на более широкое использование примирительных процедур, актуализирует задачу по формированию службы семейных психологов, профессиональных медиаторов, специализирующихся на профилактике семейного неблагополучия, оказания помощи супружеским парам, испытывающим кризис отношений», – продолжила Нигматуллина.

В организации этой работы, по ее мнению, поддержку могли бы оказать общественные организации, профильные социальные службы, религиозные объединения. «Считаю, что назрела потребность в разработке грантовой поддержки некоммерческих организаций, намеренных проявить себя в этом востребованном и социально значимом направлении», – резюмировала докладчик.