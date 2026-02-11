Фарид Мухаметшин занял второе место в медиарейтинге глав заксобраний в ПФО

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин занял второе место в ПФО и шестое место в России в рейтинге глав законодательных органов субъектов РФ в СМИ за январь 2026. Рейтинг представлен Медиалогией.

Медиаиндекс Мухаметшина составил 4 952.

В рейтинг включили действующих председателей законодательных органов регионов России по состоянию на 1 февраля. Он сформирован на основе анализа публикаций в российских СМИ с использованием базы данных системы «Медиалогия», которая охватывает более 108 тысяч источников – телеканалы, радиостанции, печатные издания, информагентства и интернет-СМИ.

Исследование проводилось за январь 2026 года.