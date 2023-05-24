Фарид Мухаметшин: «Задача сегодня — поддержать активность сельских людей»

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин провел в Менделеевском районе республики зональный семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельчан. Участниками дискуссии стали главы районов и сельских поселений, руководители личных подсобных хозяйств и семейных ферм, представители сельхозкооперативов, профильных министерств и ведомств.

Зональное совещание в Менделеевском районе открывает серию подобных семинаров, которые в мае этого года также пройдут в Заинском, Верхнеуслонском и Рыбно-Слободском районах. Зональные семинары-совещания по повышению деловой активности сельчан проводятся уже в 15-й раз.

Перед совещанием Фарид Мухаметшин в сопровождении главы Менделеевского района Радмира Беляева и руководителя профильного министерства Марата Зяббарова осмотрел выставку сельхозпродукции, пообщался с фермерами и сельскими предпринимателями. Глава парламента поинтересовался ходом весенне-полевых работ, условиями развития предпринимательства на селе и эффективностью мер господдержки частных подворий.

Открывая семинар-совещание, Председатель Госсовета заявил, что в республике многое делается для поддержки сельских жителей. «Наша общая задача сегодня — поддержать активность сельских людей, содействовать повышению доходности их бизнеса. В современных условиях сельское хозяйство становится одной из ключевых отраслей экономики, а продовольственная безопасность — залогом суверенитета страны», — подчеркнул он.

Мухаметшин также отметил, что благодаря поддержке агрокомплекса республики и напряженному труду сельчан в прошлом году собран достойный урожай — более 5 млн тонн зерна, валовой надой молока впервые превысил 2 млн тонн, объем сельхозпродукции достиг 334 млрд рублей.

По словам руководителя парламента, в республике работают более 470 тыс. личных подсобных хозяйств, около 4 тыс. фермеров и большое количество перерабатывающих частных предприятий, которые в совокупности производят около 40% всей сельхозпродукции республики.

«Всё это стало возможным благодаря реализации госпрограмм, возможности участия людей в которых во многом зависит от вас, — обратился Мухаметин к главам районов и сельских поселений, руководителям сельхозуправлений. — Кому как не вам знать своих предприимчивых земляков, информировать их о субсидиях, грантах по поддержке малого и среднего бизнеса на селе. Нужно более активно работать в этом направлении, взять на ежедневный контроль, ведь бюджетные средства, выделяемые ЛПХ, семейным фермам и КФХ, в отличие от банковских кредитов, не являются возвратными. Эти средства будут работать как на самого фермера, так и на село и район в целом».

Инициативных сельчан Мухаметшин призвал активнее пользоваться предоставленными возможностями. «В Татарстане выработана целая система господдержки. Необходимо научиться максимально использовать меры поддержки, прописанные в государственных федеральных и республиканских программах», — заметил глава парламента РТ.

На совещании речь зашла и о таких проблемах сельчан, как затоваривание зерном и падение цен на сырое молоко. «Руководство Татарстана об этом осведомлено, работа ведется и с федеральным центром, и по линии республики. Надо увеличивать переработку, оставлять добавленную стоимость в республике. Фермерам — вступать в кооперацию, тем более сельхозкооперативы сейчас тоже пользуются всеми формами поддержки», — уверен Фарид Мухаметшин.

Глава Менделеевского района поблагодарил руководство республики за постоянное внимание к вопросам социально-экономического развития территорий. По его словам, в районе действуют 56 фермерских хозяйств и 20 мини-ферм, у которых насчитывается свыше 7 тыс. голов крупного рогатого скота. В настоящее время районные фермеры обрабатывают 36 тыс. гектаров пашни. Объем валового производства аграрного сектора экономики района в прошлом году достиг 1,3 млрд рублей.

О состоянии и перспективах сельского предпринимательства, развития малого и среднего агробизнеса на зональном совещании доложил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Он обозначил личные подсобные хозяйства как «наиболее важный сектор сельской экономики». Так, в 2022 году в ЛПХ произведено валовой сельхозпродукции на 107,3 млрд рублей с приростом 3,9% к 2021 году при падении объемов в целом по стране на 1,8%. В целом по объемам валового производства в ЛПХ республика занимает второе место по России. По итогам года количество поголовья скота в ЛПХ выросло на 511 коров.

«За счет государственной поддержки сектор сельхозкооперации показывает самое интенсивное развитие, — констатировал министр. — Число вовлеченных в кооперацию фермеров превысило 12 тыс. человек, денежная выручка выросла в полтора раза и составила 12,5 млрд рублей».

Говоря о государственных мерах финансовой поддержки сельских предпринимателей, Зяббаров обратил внимание на то, что населением наиболее востребована программа строительства мини-ферм. Субсидии за период с 2015 года получили 2591 ЛПХ на 624,2 млн рублей, в том числе в 2023 году по первому этапу отбора — 73 ЛПХ на 35,7 млн рублей. В настоящее время в республике работают 17 кооперативов молочного направления, которые ежесуточно закупают для переработки 736 тонн молока, в том числе 145 тонн — у населения.