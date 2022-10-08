«В магазине порой дешевле, но то, что мы покупаем на ярмарке, всегда свежее и вкусное»

Сельскохозяйственные ярмарки проходят сегодня в Татарстане. На одной из них – в Кировском районе Казани – побывал спикер парламента республики Фарид Мухаметшин. Что привозят горожанам фермеры и по каким ценам – в фоторепортаже «Татар-информа».

На ярмарке свою продукцию представили фермеры – в частности, из Дрожжановского, Балтасинского, Буинского районов. Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин осмотрел торговые ряды, пообщался с производителями и покупателями, ознакомился с ценами и ассортиментом сельскохозяйственной продукции, а также оценил качество товаров.

«Сегодня на 15 площадках Казани проходят традиционные осенние ярмарки. Я порадовался тому объему товаров, который здесь представлен, начиная от готовых шашлыков, заканчивая продажей свежих овощей. Очень большой ассортимент. Я думаю, цены достаточно приемлемые – об этом говорят и сами продавцы, и покупатели», – сказал журналистам в ходе обхода торговой площадки Председатель Госсовета.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что продукция, представленная на ярмарках, востребована татарстанцами. Более того, многие горожане ждут этого дня, чтобы запастись свежими овощами, мясными и колбасными изделиями, другими продуктами питания.

«Многие производители имеют своего постоянного покупателя, ведь люди идут, чтобы купить натуральные продукты. Я думаю, что это хорошо найденная форма поддержки как населения, так и производителей. Поэтому ярмарки пользуются спросом», – заметил глава парламента.

Фермеры действительно предлагают самый разнообразный ассортимент, в том числе картофель, тыкву и другие овощи, мясо и рыбу, колбасные изделия, сыры, крупы, муку, масла, молочные продукты, сахарный песок, мед, разнообразные травяные чаи и сочные ягоды.

«На эту ярмарку мы с семьей ходим уже не первый год, так что это своего рода уже семейная традиция. Здесь всегда большой выбор товаров и продукты хорошего качества, поэтому закупаемся каждую неделю. Самое главное, что продукты натуральные. Да, в магазине порой дешевле, но то, что мы покупаем на ярмарке, всегда свежее и вкусное», – отметила покупатель Алла Фархамова.

Осенние ярмарки в этом году в Татарстане начали работу с 10 сентября и продлятся до 24 декабря. Они проходят на 14 площадках Казани, на двух площадках в Набережных Челнах и на трех в Нижнекамске, а также с различной периодичностью в 26 районах республики.

«Привезли сегодня сливочное и топленое масло, адыгейский сыр, молоко, каймак, творог – вся продукция натуральная. В этом году мы запустили производство и начали разъезжать с продукцией по ярмаркам. Были уже в Осиново и вот впервые приехали на ярмарку по улице Батыршина», – рассказал исполнительный директор кооператива «Исток» Айрат Усманов.

В этом году за период проведения осенних ярмарок на торговые площадки было завезено продукции на общую сумму 406,7 млн рублей. Так, покупатели купили около 4,5 тыс. тонн овощей, в том числе 3,2 тыс. тонн картофеля, 62,4 тонн разливного молока и 429,3 тонн мяса.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»