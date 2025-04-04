Фарид Мухаметшин: «Я признателен жителям Кукмора за весомый вклад в развитие республики»

В Кукморском районе состоялся масштабный День «Единой России». С рабочим визитом муниципалитет посетил Председатель Государственного Совета Татарстана, Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин. Он принял участие в мероприятиях, организованных в рамках партийного проекта, провел встречи с жителями и активистами, вручил паспорта школьникам и поздравил юбиляров семейной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

В рамках визита Фарид Мухаметшин ознакомился с работой промышленных площадок, пообщался с волонтерами, оказывающими помощь участникам специальной военной операции и их семьям, а также встретился с партийным активом района.

Основная встреча прошла в зале заседаний районного Дома культуры, где в фойе была представлена фотовыставка «Семьи героев». Она была организована Исполкомом Кукморского района при поддержке самозанятых граждан, получивших социальные контракты от Министерства труда и социальной защиты РФ.

Здесь же глава парламента встретился с представителями волонтерских движений, активно работающих с начала СВО. В районе действуют крупные инициативные группы – «Боевое Братство Кукмор» (в которую входят ветераны афганской и чеченской войн) и «Кукмор. Своих не бросаем». Также волонтерскую помощь оказывают жители района старшего поколения. С начала операции в зону СВО было направлено более 565 тонн гуманитарной помощи. Волонтеры плетут маскировочные сети, вяжут носки и рукавицы, готовят сухие супы, режут лапшу, собирают средства гигиены и продукты. Всего сформировано и отправлено 165 гуманитарных конвоев на сумму свыше 120 млн рублей. Глава района Сергей Димитриев лично сопровождал грузы в зону СВО трижды.

Открывая встречу, Фарид Мухаметшин отметил, что «Дни «Единой России»» в районах республики стали доброй традицией, позволяющей обсуждать важнейшие вопросы – от дорожного строительства до социальной поддержки населения. Он подчеркнул значимость подобных мероприятий накануне выборной кампании, в рамках которой в сентябре предстоит избрать Раиса Татарстана и более 7,5 тысяч муниципальных депутатов.

Мухаметшин выразил благодарность жителям за активную жизненную позицию, отметив динамичное развитие района. «В Кукморе строятся социальные объекты, скоро откроется новая школа. Все это – результат совместной работы власти, партии и граждан», – подчеркнул он. Мухаметшин добавил, что многие партийные проекты реализуются по запросам граждан.

В течение дня на территории района прошли мероприятия партийных проектов «Здоровое будущее», «Новая школа», «Культура малой родины», «Крепкая семья», «Предпринимательство». Были организованы интеллектуальный квиз к 80-летию Победы, семинар по работе в соцсетях для учреждений культуры, круглый стол «Интеграция дошкольного и начального образования: вызовы, стратегии, перспективы», а также встреча с семьями мобилизованных.

Кроме того, депутат Государственного Совета Данис Шакиров провел прием граждан в общественной приемной местного отделения партии.

Завершился визит вручением партийных билетов и благодарственных писем активным жителям района от Фарида Мухаметшина.