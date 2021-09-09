Фарид Мухаметшин: Хотим распространить опыт Школьной волейбольной лиги РТ на всю Россию

Салават Камалетдинов

Опыт Школьной волейбольной лиги Татарстана будет распространен не все регионы России. В ближайшее время они уже получат всю необходимую информацию, чтобы провести такие соревновния. Презентация проекта, проведенная Председателем Госсовета РТ, президентом Федерации волейбола республики Фаридом Мухаметшиным и президентом ВК «Зенит» Олегом Брызгаловым, прошла на площадке форума «Россия — спортивная держава».

В мероприятии приняли участие главы спортивных ведомств тех регионов, где в 2022 году состоится чемпионат мира по волейболу.

«Уже три года мы практикуем в Татарстане проект Школьной волейбольной лиги. С каждым годом увеличивается количество участников среди учащихся. Я убежден, что волейбол — один из самых доступных и дешевых видов спорта. Культивируя его на уровне образовательной системы школ, мы обязательно добьемся больших успехов. Уверен, что представители субъектов, которые сегодня на форуме, согласны с этим проектом, надеемся, что наш пример станет заразительным», — отметил Мухаметшин.

Он подчеркнул, что Татарстан готов поделиться методическими материалами с теми субъектами, которых заинтересует проект. Подобные соревнования воспитывают в молодежи не только любовь к спорту и делают их более здоровыми, но и развивает в них патриотизм.

«Мы здесь и спортивное мастерство куем, и патриотизм воспитываем. Они бьются за свою школу, класс, город. Я счастлив, что волейбол в последние годы активно культивируется в Татарстане», — добавил Фарид Мухаметшин.

Подробнее о проекте рассказал вице-президент федерации волейбола РТ, куратор Школьной волейбольной лиги Олег Брызгалов. Проект нацелен на развитие массового спорта, поэтому в соревнованиях не могут участвовать дети и подростки, которые занимаются в спортивных школах. Кроме того, образовательные учреждения должны проводить школьный этап.

Кроме того, этот проект имеет большую привлекательность для спонсоров, считает Брызгалов. Из 10 млн рублей, потраченных на проект, 2,5 млн были привлечены от партнеров.

Турнир проходит в три этапа: сначала школьники соревнуются на уровне своего учреждения, потом выявляют лучшего в районе, а затем едут на республиканские соревнования.

В ближайшее время документы, регламент и вся необходимая информация о лиге будут направлены в регионы России, чтобы они смогли провести такие же соревнования, опираясь на опыт Татарстана.

«Федерация волейбола Татарстана — лучшая в стране. Хочется отметить неравнодушие людей. Могли бы провести турнир только в своей республике, похвалиться и все. Но представители власти РТ тратят много сил для того, чтобы этот опыт, безусловно положительный, распространить на всю страну», — заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Проект Школьной волейбольной лиги основан на современных технологиях и имеет проработанную юридическую правовую базу, поэтому он достоин того, чтобы распространять его на всю страну. Федерация волейбола России будет содействовать этому и поддерживать, заключил Яременко.

Напомним, что чемпионат мира по волейболу-2022 пройдет в нескольких российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Белгороде, Ярославле, Уфе, Новосибирске, Красноярске и Кемерове.