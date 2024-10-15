Фарид Мухаметшин взял на контроль проблемы обратившихся к нему жителей районов РТ

Сегодня Председатель Государственного Совета, Секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин провел прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя партии Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

К главе парламента обратилась жительница Казани, поэтесса, писательница, публицист, заслуженный деятель искусств Татарстана, член Союза писателей республики Эльмира Шарифуллина. Под ее авторством уже издано 37 книг. Одну из своих книг - сборник стихотворений, изданный в 2023 году под названием «Талир тәңкә» («Серебряная монета»), поэтесса передала Фариду Мухаметшину.

На прием к главе парламента Эльмира Шарифуллина пришла с просьбой оказать содействие в переводе одной из своих книг на тюркский язык, а также рассказала об идее создания кинофильма «Каюм коесы» («Колодец Каюма») по написанной ею поэме к 200-летию со дня рождения татарского ученого, этнографа, просветителя XIX века Каюма Насыри.

Фарид Мухаметшин поинтересовался, на какой из тюркских языков автор хочет перевести свои стихи. Эльмира Шарифуллина подчеркнула, что, поскольку в стихах отражаются многогранные традиции татарского народа, было бы неплохо, если бы о них узнали в тюркском мире. Например, можно было бы сделать перевод на казахский, азербайджанский, узбекский и якутский языки.

Председатель Госсовета предложил рассмотреть этот вопрос при возможном участии ученых, переводчиков, широкой республиканской общественности, а также при поддержке дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Казани.

Также сегодня к Фариду Мухаметшину с просьбой оказать содействие в решении земельного вопроса обратилась жительница села Норма Балтасинского района Клара Сулейманова. Глава парламента пообщался с ней по телефону.

Начинающий индивидуальный предприниматель в июле этого года взяла в долгосрочную аренду участок земли для развития своего бизнеса. Оказалось, что в центре арендуемого участка находится трансформаторная подстанция, что, по словам Клары Сулеймановой, мешает строительству комплексов для производства. Решение вопроса о переносе подстанции затянулось. Этот вопрос Фарид Мухаметшин взял на контроль.

Житель села Верхний Акташ Альметьевского района Николай Рузанов обратился с просьбой оказать содействие в решении строительства дороги в его родном селе по улице Суворова. Глава парламента также пообщался с ним по телефону. Вопрос взят на контроль, будет отрабатываться вместе с органами муниципальной власти.