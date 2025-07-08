Фарид Мухаметшин выразил признательность и благодарность многодетным семьям Татарстана

В День семьи, любви и верности, на площадке нового театра им Г. Камала в рамках Фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вручил ключи от микроавтобусов шести семьям, где воспитываются 10 и более детей.

«Вы – счастливые люди. Наша республика пополняется молодежью, которая принимает эстафету и становится на большой жизненный путь. Все возможности в Татарстане созданы. Мы гордимся своим регионом. Общественность очень признательна за то, что вы стали многодетными семьями. Хочу пожелать здоровья, хорошего воспитания детям. А вы продолжайте оставаться ориентиром для всех молодых семей», – обратился к многодетным семьям глава парламента.

Фарид Мухаметшин тепло пообщался с каждой семьей и восхитился количеством детей, пришедших на церемонию вручения ключей – их было кратно больше, чем взрослых.

«Это – очень важный подарок для нас. Если раньше, чтобы куда-то поехать, нужно было делать несколько рейсов, то теперь мы можем путешествовать все вместе более комфортно. Планируем посетить красоты нашей республики», – отметил один из глав семейств, получивших ключи.

На сегодняшний день в Татарстане проживают почти 60 тыс. многодетных семей, в которых в общей сложности воспитывается свыше 200 тыс. детей.