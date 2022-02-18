Фарид Мухаметшин выразил обеспокоенность нехваткой врачей в Зеленодольском районе

Обеспеченность врачами в Зеленодольском районе Татарстана составляет лишь 57%. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на сессии Совета района.

«Проблема, которая нас в республике беспокоит, — в тяжелый пандемийный год обеспеченность врачами и другими работниками здравоохранения в Зеленодольске составляет 57%. Как вы будете решать эту задачу?» — обратился к депутатам руководитель парламента.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев признал, что такая проблема существует.

«Мы участвуем во всех программах, в том числе в „Земском докторе“, строим жилье по программе социальной ипотеки, но и этого недостаточно. С вводом новой детской поликлиники, где условия для врачей стали более комфортными, мы видим, что специалистам лучше и легче работать», — отметил он.

Афанасьев добавил, что руководство муниципалитета работает с Казанским государственным медицинским университетом. В частности, заключаются договоры по целевому обучению, оплачивается учеба студентов-медиков.

«Эту работу нам нужно усилить, мне и главному врачу ЦРБ. Вместе с Минздравом эту работу надо проводить», — подчеркнул он.

В ответ Мухаметшин попросил серьезнее «заняться решением этой проблемы». «Коронавирус никуда не ушел. Если врачей нет, а они еще и в „красной зоне“ заболевают, то это становится очень серьезной проблемой», — подытожил он.