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Фарид Мухаметшин встретился в Махачкале с Зауром Аскендеровым
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился сегодня в Махачкале с Председателем Народного Собрания Республики Дагестан Зауром Аскендеровым.
На встрече, которая прошла в парламенте Дагестана, главы парламентов двух республик обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества, в том числе в сфере межпарламентских связей. Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, в планах – подписание соглашения о сотрудничестве между Госсоветом Татарстана и Народным Собранием Дагестана. В настоящее время документ находится в доработке. Предполагается, что он будет подписан сторонами в Казани.
Фарид Мухаметшин находится с рабочей поездкой в Дагестане. Здесь в эти дни проходит девятый парламентский форум «Историко-культурное наследие России». Мероприятие организовано Советом Федерации ФС РФ совместно с Правительством Дагестана и приурочено к 100-летию со дня рождения народного поэта респулики Расула Гамзатова. На форум прибыла Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. В мероприятии принимают участие руководители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, общественных структур, представители 17 стран.
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