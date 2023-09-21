Фарид Мухаметшин встретился в Махачкале с Зауром Аскендеровым

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился сегодня в Махачкале с Председателем Народного Собрания Республики Дагестан Зауром Аскендеровым.

На встрече, которая прошла в парламенте Дагестана, главы парламентов двух республик обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества, в том числе в сфере межпарламентских связей. Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, в планах – подписание соглашения о сотрудничестве между Госсоветом Татарстана и Народным Собранием Дагестана. В настоящее время документ находится в доработке. Предполагается, что он будет подписан сторонами в Казани.

Фарид Мухаметшин находится с рабочей поездкой в Дагестане. Здесь в эти дни проходит девятый парламентский форум «Историко-культурное наследие России». Мероприятие организовано Советом Федерации ФС РФ совместно с Правительством Дагестана и приурочено к 100-летию со дня рождения народного поэта респулики Расула Гамзатова. На форум прибыла Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. В мероприятии принимают участие руководители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, общественных структур, представители 17 стран.