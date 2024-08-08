Фарид Мухаметшин провел встречу с жителями Нижнекамского района

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин с рабочей поездкой посетил Нижнекамский район. Одним из мероприятий стала встреча с жителями муниципалитета в рамках автобусного тура «„Единая Россия“ объединяет». Граждане могли узнать о текущих проектах, реализуемых в районе, и высказать свои предложения.

«На сегодняшний день наша главная задача — ещё раз проехать по городам, выслушать людей, ответить на злободневные вопросы и рассказать о грядущих задачах, которые стоят перед Татарстаном. Нижнекамск — крупный город нашей республики, не приехать сюда мы не могли. Ещё раз поговорим о серьезной работе с жителями этого замечательного города и района. Уверен, местный народ поддержит инициативы руководства республики и страны», — отметил перед началом встречи Мухаметшин.

Он начал свою речь со слов благодарности жителям Нижнекамского района и особо отметил успехи в нефтехимии, строительстве и сельском хозяйстве. Затем он рассказал о новых «майских указах» Президента России Владимира Путина и новых задачах, которые встали перед Татарстаном.

«Указы очень своевременные по широкому кругу вопросов: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей. В Татарстане мы сделаем особый акцент на поддержку сельского населения. Также среди тем реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, комфортная и безопасная страна, экологическое благополучие, устойчивая динамичная экономика, технологическое лидерство и цифровая трансформация государственного муниципального управления экономико-социальной сферы», — пояснил Председатель Госсовета РТ.

Не обошли стороной и вопросы, связанные со специальной военной операцией. О мерах поддержки для бойцов и их семей рассказал глава района Рамиль Муллин.

«Сегодня около 1,5 тыс. наших земляков находятся в зоне спецоперации, делают всё возможное, чтобы мы могли собираться и обсуждать будущее нашего города, республики, страны. Муниципалитет поддерживают семьи бойцов, есть целый список мер: это и бесплатное питание, и перевозки, и здравоохранение, и многое другое. Не остаются в стороне и крупные компании района. Стараемся решать и частные просьбы. Кроме того, помогаем и самим ребятам, которые защищают нашу страну. Мы собираем гуманитарную помощь, отправляем конвои несколько раз в месяц», — рассказал он.

Затем слово было передано залу. Любой житель мог задать интересующий его вопрос. Первой выступить решила активист местного отделения «Движения первых» Анастасия Волкова, которая попросила включить Дворец творчества детей и молодежи в Нижнекамске в какую-либо программу по капитальному ремонту. В основном граждане обращались с пожеланиями по улучшению инфраструктуры в районе.