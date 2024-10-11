Фарид Мухаметшин встретился с трудовым коллективом Казанского вертолетного завода

Сегодня Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин посетил Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России», осмотрел цеха и производственные площадки, встретился с трудовым коллективом, профактивом и молодежными активистами завода, сообщили в пресс-службе парламента республики.

Мухаметшин ознакомился с работой агрегатно-сборочного производства предприятия и процессом изготовления фюзеляжей вертолетов серии Ми-8, Ми-38 и Ансат. Кроме того, он побывал в монтажно-сборочном цехе, где на винтокрылые машины устанавливается главный редуктор, двигатели и все системы вертолета, а также происходит окончательное комплектование воздушного судна. В малярном цехе спикеру Госсовета продемонстрировали окрасочно-сушильные камеры и рассказали о процессе создания ливреи воздушного судна.

Мухаметшин сегодня также посетил новый производственно-учебный центр, где будет проходить подготовка высококвалифицированных рабочих не только для Казанского вертолетного завода, но и для других татарстанских предприятий, входящих в Ростех. В учебном центре предусмотрены образовательные программы по разным направлениям и профессиям, востребованным на предприятиях. Центр оснащен учебными классами, специализированными лабораториями и производственными участками, чтобы все теоретические знания можно было сразу применять на практике. Подробно вопросы подготовки кадров и дальнейшего развития вертолетостроения обсудили на встрече с руководителями завода, представителями профсоюзного актива и заводского союза молодежи.

«Вертолетный завод – опорное предприятие нашей республики и страны, - подчеркнул Мухаметшин, обращаясь к заводчанам, - преобразования на КВЗ серьезные, строятся новые цеха, решаются кадровые вопросы, вижу, много молодежи здесь трудится, это те, кто готов брать на себя большую ответственность».

Продукция КВЗ, как отметил глава парламента, конкурентоспособна, востребована как в гражданском секторе, так и в сельском хозяйстве, промышленности, в различных отраслях экономики.

«Надо сказать, что коллектив Казанского вертолетного завода в условиях действия санкций и ограничений успешно и созидательно трудится», - заключил Фарид Мухаметшин.

Спикер Госсовета отдельно остановился на реализации государственных федеральных и республиканских программ, призвал принимать в них самое активное участие. Мухаметшин также поблагодарил коллектив Казанского вертолетного завода за труд и пожелал дальнейших успехов.

«Предприятие наращивает объемы выпуска вертолетной техники, модернизирует производство, - подчеркнул генеральный директор Казанского вертолетного завода Николай Яковлев, - в перспективе линейка продукции завода будет расширяться. Наши вертолеты остаются востребованными. Большая часть договорных обязательств – это гражданские контракты, предполагающие выпуск современных вертолетов для пассажирских и грузовых перевозок, санитарной авиации и других задач заказчиков».

Холдинг «Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, в том числе и Казанский вертолетный завод. В настоящее время на КВЗ реализуется полный цикл создания вертолетов, начиная с разработки и серийного выпуска, заканчивая послепродажным сопровождением и обучением персонала. Благодаря федеральной поддержке реализуется масштабный проект модернизации и расширения производства. В общей сложности за годы работы на КВЗ было построено около 12 тыс. вертолетов, на экспорт почти в 100 стран поставлено свыше 4 тыс. единиц вертолетной техники. Вертолеты, изготовленные в Казани, суммарно налетали более 50 млн летных часов по всему миру. Сегодня на заводе выпускаются вертолеты типа Ми-8/Ми-17, Ми-38, Ансат.