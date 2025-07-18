Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин встретился с Председателем Думы Чукотского автономного округа Леонидом Николаевым. Встреча прошла в парламенте республики. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Стороны обсудили направления межпарламентского сотрудничества Республики Татарстан и Чукотского автономного округа, а также затронули широкий круг вопросов, связанных с развитием законодательства и укреплением взаимодействия на различных уровнях.

Чукотка, как и Татарстан, – многонациональный регион, и опыт Татарстана в части реализации национальной политики, сохранения межнационального мира и согласия, родных языков и культуры востребован у коллег-законодателей.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

«Я впервые в Казани и нахожусь под большим впечатлением от Татарстана», – поделился Леонид Николаев. В рамках визита он планирует ближе познакомиться с культурным и духовным потенциалом республики.

Фарид Мухаметшин отметил, что в республике проживают представители 175 национальностей, и рассказал о деятельности Ассамблеи народов Татарстана, домов дружбы, которые в настоящее время работают в большинстве муниципалитетов республики.

Парламентарии подтвердили готовность продолжать развивать межпарламентский диалог законодателей двух регионов.

Участие во встрече принял первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.