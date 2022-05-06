Фарид Мухаметшин встретился с победителями республиканского этапа чемпионата WorldSkills

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня встретился со студентами Технического колледжа КНИТУ-КАИ — победителями республиканского этапа чемпионата WorldSkills 2021-2022 учебного года. Глава парламента пообщался с учащимися и ответил на их вопросы.

«Профессиональная ориентация обучающихся, которая активно проводится в последние годы, дает положительные результаты. Мы не раз собирали руководителей образовательных учреждений и представителей предприятий, говорили о необходимости профориентации, чтобы выпускник школы получил такую профессию, которая позволит стать востребованным специалистом в республике», — сказал Мухаметшин.

Председатель Госсовета подчеркнул, что движение WorldSkills позволяет значительно поднять уровень подготовки молодежи. Более того, по его словам, в Татарстане создали современную материально-техническую базу для развития этого движения.

«Ваша конкурентоспособность растет, вы будете востребованными специалистами. А у нас в Татарстане есть все возможности получить хорошее образование, найти себя на производствах республики или страны в целом», — обратился руководитель парламента к собравшимся.

Директор Технического колледжа Кадрия Сибгатова рассказала о проекте «Хранитель», который реализуют студенты, и предложила Фариду Мухаметшину принять в нем участие.

«Хотим сделать документальный фильм. Мы запустили такой проект — история глазами очевидцев. То есть старшее поколение рассказывает о своей жизни, бабушках, дедушках. Первым нашим героем стал [Государственный Советник РТ] Минтимер Шарипович Шаймиев. Он дал большое интервью. Дети очень заинтересованы. У нас к Вам просьба, чтобы Вы тоже стали участником этого проекта — героем нашего фильма», — заявила она.