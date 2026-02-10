Фарид Мухаметшин встретился с первым Генконсулом Индии в Казани

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин встретился с Генеральным консулом Индии в Казани господином Джейсундхаром. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Глава парламента поздравил господина Джейсундхара с началом дипломатической миссии во главе нового Генконсульства Индии и пожелал успехов на этом ответственном посту.

«На протяжении всей российской истории мы с большим уважением относились к вашей стране, к богатой и самобытной индийской культуре. За 8 десятилетий дипломатических взаимоотношений сложились тесные российско-индийские и татарстано-индийские связи. Создание Генерального консульства Индии в Казани внесет свой вклад во всестороннее развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества народов Татарстана и Индии, будет иметь конкретные позитивные итоги для бизнес-сообщества республик», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Как отметил глава парламента, между Татарстаном и Индией сложилось тесное гуманитарное сотрудничество. Он напомнил, что в настоящее время в республике проживают более 300 индийцев, в вузах республики обучается почти одна тысяча человек.

«Индийцы активно вливаются в многонациональную семью Татарстана, где в мире и согласии проживают представители 175 национальностей. Уверен, что Генеральное консульство Индии и в лице Ассамблеи народов Татарстана найдет надежного партнера в работе и с гражданами Индии, прибывающими в Татарстан», – заявил Мухаметшин.

«Для меня большая честь – представлять Республику Индия в Казани и работать в Татарстане. Казань – это первый город, который я посетил в своей жизни в России после Москвы. В следующем году мы будем отмечать 80-летие установления дипломатических отношений между Россией и Индией. Это знаковое событие в истории наших государств», – подчеркнул господин Джейсундхар.

Он высоко отметил роль парламентской дипломатии в развитии индийско-татарстанского взаимодействия. «Свой вклад мог бы внести визит парламентской делегации Республики Татарстан в Республику Индия. Будем сотрудничать», – добавил он.

Участие во встрече приняли заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, секретарь Госсовета Лилия Маврина, представитель Министерства иностранных дел РФ в Казани Радик Вахитов, консул Генконсульства Индии госпожа Гитика и другие официальные лица.

Господин Джейсундхар – первый Генеральный консул Республики Индия в Казани. Генеральное консульство Индии в Казани – одно из двух генконсульств этого государства, открытых в 2025 году в России (второе – в Екатеринбурге). До этого в России действовало лишь 2 генконсульства: в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Новая дипмиссия в Казани охватывает целый ряд субъектов Российской Федерации – Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Договоренности об открытии Генкосульства Индии в Казани были достигнуты в июле 2024 года, когда Премьер-министр Индии господин Моди в Москве объявил о планах открыть Генконсульство Индии в Казани. В 2025 году Генконсульство было открыто, а в январе 2026 года господин Джейсундхар приступил к выполнению своих обязанностей.