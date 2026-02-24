Фарид Мухаметшин встретился с казанскими школьниками на парламентском уроке

Во всех школах и учреждениях профобразования Татарстана в эти дни проходят парламентские уроки «Трудом и ратным подвигом Отечество мы славим!». В этом году занятия приурочены к объявленному в республике Году воинской и трудовой доблести, сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в своем канале в MAX.

Один из таких уроков состоялся в казанской гимназии №179. Там говорили о трудовых и боевых подвигах многонационального народа страны. Тему Великой Отечественной войны дополнили экспонаты школьного музея «Сквозь года», которые напоминают, что война затронула каждую семью.

Мухаметшин отметил, что с интересом выслушал учеников, рассказывавших о подвигах своих родственников, приближавших Победу в борьбе с фашизмом. По его словам, школьники помнят имена героев своих семей и делятся этими историями с одноклассниками.

Он также напомнил, что парламентский урок – это образовательный проект, который 18 лет назад инициировал Государственный Совет республики при поддержке Министерства образования и науки Татарстана.

Проект, по его оценке, играет важную роль в правовом просвещении и патриотическом воспитании молодежи, помогает сохранять историческую память и формировать активную гражданскую позицию школьников. Эту работу, добавил он, планируется продолжать.

Патриотическое воспитание молодежи соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: https://max.ru/id1654014349_gos2