Фарид Мухаметшин встретился с делегацией профсоюзных объединений Беларуси и Узбекистана

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился в Казани с делегацией профсоюзных объединений Беларуси и Узбекистана.

«Профсоюзные организации — это опора, фундамент жизнедеятельности республики. Через систему соглашений, коллективных договоров они участвуют в организации труда работников по установлению социальных гарантий, проводят профсоюзный контроль по соблюдению трудового законодательства», — заявил глава парламента.

По словам Мухаметшина, взаимодействию с профсоюзными организациями Госсовет Татарстана уделяет особое внимание. «Федерация профсоюзов — самая близкая к народу организация, занимается самыми проблемными вопросами общества. Это полноценный участник общественно-политической жизни республики», — подчеркнул он.

Председатель Госсовета отметил, что большую работу проводит санаторно-курортный комплекс профсоюзов. Только в прошлом году в санаториях отдохнули около 58 тыс. работников республики.

«Под пристальным вниманием актива профсоюзного движения не только безопасные условия труда, но и снижение травматизма, проведение медицинских и психиатрических осмотров, обеспечение средствами индивидуальной защиты, а также выполнение соглашений по охране труда», — заметил он.

Мухаметшин сообщил, что в 2023 году проведено 1,2 тыс. проверок организаций республики по соблюдению трудового законодательства. Из выявленных нарушений 99,6% устранены. Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы только за прошлый год составила более 475 млн рублей, уточнил спикер.

«Надежный баланс во взаимодействии профсоюзов и институтов власти создают прочный социальный каркас позитивных преобразований в республике», — убежден глава парламента.

Он также рассказал, что за прошлый год «охват профсоюзным членством» в среднем по республике составил 84,5%. Из них почти 200 тыс. человек, или 34%, — молодежь до 35 лет.

Депутат Госсовета РТ, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева пояснила, что произошли организационные изменения внутри отраслевых профсоюзов, поэтому процент немного снизился. «А в целом 92% работающих — члены профсоюзов», — заявила она.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Узбекистана, депутат Кибрайского районного совета народных депутатов Бахтиёр Махмадалиев отметил, что сегодня будет подписан меморандум о сотрудничестве, чтобы «в дальнейшем тесно работать с профсоюзами Татарстана». «У них есть чему учиться. Мы будем взаимодействовать», — заявил он.

По словам Махмадалиева, Федерация профсоюзов Узбекистана является самой массовой общественной организацией — в ней более 6 млн членов.

«В Татарстане Федерация профсоюзов тесное взаимодействует с парламентом, у нас то же самое. Без участия экспертов профсоюзов не рассматриваются социально-экономические вопросы, касающиеся трудовых отношений. Во всех национальных комиссиях наши представители являются членами», — проинформировал он.

Председатель Гродненского областного объединения профсоюзов, депутат Национального собрания Беларуси Виктор Лискович поблагодарил за приглашение в Татарстан.

«Мы готовы сотрудничать. Радует, что совсем недавно наш Президент был у вас. И с учетом договоренностей наших руководителей мы должны выстраивать работу по взаимодействию, чтобы это способствовало развитию наших отношений», — подчеркнул он.