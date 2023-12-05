Фарид Мухаметшин вручил удостоверения 18 мировым судьям Татарстана

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня вручил удостоверения 18 мировым судьям республики. Глава парламента отметил, что в регионе институт мировой юстиции полностью сформировался и успешно функционирует.

«В наши дни мировая юстиция вносит значимый вклад в совершенствование юридической защиты прав и свобод человека, играет ключевую роль в формировании авторитета всей судебной власти. Мировые судьи рассматривают абсолютное большинство дел, являются наиболее близкими к населению представителями судебной власти», — заявил Мухаметшин.

В настоящее время в Татарстане работают 190 мировых судей, на рассмотрении которых тысячи уголовных, гражданских и административных дел. Например, в прошлом году мировыми судьями республики рассмотрено более 760 тыс. дел и материалов.

«Важным условием для осуществления правосудия выступает материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей. Органы государственной власти предпринимают все меры, чтобы создать условия для работы. Деятельность мировых судей реализуется в рамках подпрограммы „Развитие института мировой юстиции в РТ”», — подчеркнул Председатель Госсовета.

По этой подпрограмме на 2023 год утвержден объем финансирования в сумме 614 млн рублей. Выделенные средства направлены на капитальный ремонт зданий и помещений судебных участков, оплату почтовых услуг, зарплату мировых судей, уточнил глава парламента.

Так, в 2021-2022 годах капитально отремонтированы здания мировых судей в Казани, Елабуге, Чистополе, Азнакаево. В сентябре завершен капремонт здания в Мамадыше, начата работа на судебных участках Приволжского района Казани. Всего в этом году завершится ремонт шести помещений мирового судейства.

По словам Мухаметшина, одной из главных задач остается вопрос цифровизации в судебном делопроизводстве. В настоящее время в республике ведется работа по созданию цифровой инфраструктуры и электронных сервисов. А с 1 сентября прошлого года на всех судебных участках мировых судей выстроено электронное взаимодействие со службами судебных приставов.

«Ваша деятельность напрямую связана с судьбами миллионов людей, с урегулированием споров в самых разных областях жизни. Запросы граждан к работе судей, их моральному и нравственному облику очень высоки, и им надо соответствовать. Вы являетесь лицом судебной системы, с которой изначально знакомятся граждане и после взаимодействия формируют образ правосудия. Рассчитываю, что вы внесете свой вклад в формирование в обществе уважения к законам, убеждения в необходимости их строгого исполнения», — обратился руководитель парламента к собравшимся.

И. о. председателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский добавил, что в истории России мировые судьи всегда позиционировались как «судьи совести и здравого смысла». «Конечно, современные мировые судьи несколько отличаются от своих предшественников, имеют больше знаний, технических средств, призваны разрешать многие, зачастую очень непростые, коллизии», — сказал он.

Каминский заметил, что мировых судей называют «фундаментом судебной системы и основополагающим инструментом». «Именно они максимально приближены к людям, рассматривая дела, связанные с повседневными жизненными взаимоотношениями между людьми. Вам оказано высокое доверие — вы наделены властными полномочиями», — констатировал он.

Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин напомнил, что Минюст республики активно сотрудничает с мировыми судьями. Он выразил уверенность, что совместными усилиями удастся реализовать новые проекты, направленные на улучшение качества жизни татарстанцев, которые обращаются за защитой своих прав.