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Фарид Мухаметшин вручил удостоверения 17 мировым судьям Татарстана
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин вручил служебные удостоверения мировым судьям, представляющим 17 судебных участков республики. Глава парламента отметил, что на сегодняшний день институт мировой юстиции полностью сформировался и успешно функционирует.
«В Татарстане стало доброй традицией в торжественной обстановке вручать удостоверения мировым судьям. Думаю, что они приложат все усилия для того, чтобы мировое судейство в нашей республике выполняло свою миссию справедливо и честно. Как показывает современная правоприменительная практика, мировая юстиция играет ключевую роль в формировании авторитета всей судебной власти в России», — сказал Мухаметшин.
Он заметил, что особенностью деятельности мировых судей является отсутствие специализации при рассмотрении судебных дел. Мировой судья рассматривает все поступающие к нему дела: уголовные, гражданские, административные.
«Это требует от него хорошей процессуальной подготовки и знания всех отраслей права. Несмотря на широкую специализацию, ежегодно возрастающую нагрузку на мировых судей, которая, в частности, почти в три раза больше средней нагрузки на федерального судью, мировая юстиция показывает высокие результаты», — подчеркнул глава парламента.
В прошлом году мировыми судьями Татарстана было рассмотрено более 760 тыс. дел и материалов. Из бюджета республики ежегодно выделяется около полумиллиарда рублей на создание современных и комфортных условий для осуществления правосудия. Финансирование на этот год утверждено в сумме 614 млн рублей, добавил Председатель Госсовета.
Он напомнил, что принят федеральный закон, предусматривающий дистанционное участие в судебных заседаниях, а также возможность знакомиться с материалами дела, отправлять и получать документы в электронном виде. С 1 октября 2022 года на всех судебных участках мировых судей запущен проект «Электронное правосудие». Это сервис, позволяющий физическим и юридическим лицам обращаться в судебные участки мировых судей с заявлениями в электронном виде.
«Современный судья просто обязан быть профессионалом, неукоснительно соблюдать закон, быть примером личной порядочности и независимости. Такому судье будут доверять люди, а его работа, безукоризненное ведение процессов послужат повышению авторитета судебной власти в обществе. Вручая вам служебные удостоверения, рассчитываю, что вы внесете свой вклад в поддержание законности и правопорядка в Татарстане», — обратился Мухаметшин к собравшимся.
В своем напутствии к мировым судьям исполняющий обязанности председателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский пожелал им «с гордостью нести звание судей Татарстана». «Ваша деятельность обеспечена материально и технически, вам созданы очень комфортные условия», — заявил он.
По словам министра юстиции РТ Рустема Загидуллина, законность, справедливость, гуманность, обоснованность — это минимальный набор принципов, которыми должен руководствоваться судья при вынесении решений. «На мой взгляд, одно из самых сложных в работе судьи — обеспечить реализацию всех этих принципов в равном применении. Большинство дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции, приходится на мировую юстицию. Это значит, что большинство жителей республики знакомятся с судебной системой, именно обращаясь к мировым судьям», — подытожил он.
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