Фарид Мухаметшин вручил удостоверения 14 мировым судьям Татарстана

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня вручил удостоверения мировым судьям, представляющим судебные участки различных районов республики. Служебные удостоверения получили 14 человек, сообщает пресс-служба парламента республики.

На торжественной церемонии Мухаметшин подчеркнул, что мировые судьи являются наиболее близкими к населению представителями этой ветви власти. «В Татарстане осуществляют свои полномочия 190 мировых судей, на рассмотрении которых находятся сотни тысяч уголовных, гражданских и административных дел. В минувшем году ими рассмотрено более 630 тыс. дел и материалов», – сказал он.

Глава парламента подчеркнул, что при поддержке Президента Татарстана в период с 2021 по 2024 год из республиканского бюджета будет дополнительно выделено 146 млн рублей на капремонт зданий мировых судов. В прошлом году завершен капремонт помещений в Казани, Елабуге и Чистополе. Ремонтные работы проведены в 16 зданиях судебных участков.

Председатель Госсовета добавил, что в этом году аппарат мировых судей ожидает повышение зарплаты в среднем на 22%. «Надеемся, это будет способствовать уменьшению текучести кадров, повышению авторитета мировой юстиции», – заявил он.

По его словам, в Год цифровизации в Татарстане предстоит реализовать возможность электронной записи в мировой суд, подачи исковых заявлений и получения необходимых документов. Кроме того, планируется организовать электронное взаимодействие со службой судебных приставов. «Следующим этапом станет участие граждан в рассмотрении дел онлайн. На закупку оборудования для видео-конференц-связи из федерального бюджета республики будет выделено 119 млн рублей», – поделился он.

Председатель Верховного суда республики Ильгиз Гилазов напомнил мировым судьям четыре основные заповеди юриста – «говорить правду, вести дело честно, делать что положено и стойко переносить трудности».