Фарид Мухаметшин вручил Сарие Сабурской удостоверение омбудсмена Татарстана

Фото: © «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня вручил удостоверение Уполномоченному по правам человека в республике Сарие Сабурской. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Во встрече также приняли участие Секретарь Государственного Совета Лилия Маврина и председатель Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

Фарид Мухаметшин отметил, что Сария Сабурская занимает ответственный пост уже многие годы. Он подчеркнул, что работа с населением и обращениями всегда требует большого внимания и высокой ответственности. По его словам, жизненный путь и профессионализм омбудсмена свидетельствуют о готовности справляться с любыми вызовами времени.

Сария Сабурская была назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Татарстане на одиннадцатом заседании Государственного Совета 17 июля 2025 года. Ее кандидатура была представлена Раисом республики Рустамом Миннихановым и согласована с федеральным омбудсменом.

С 2010 года Сария Сабурская занимает должность Уполномоченного по правам человека в республике. За время работы омбудсменом было рассмотрено более 60 тысяч обращений граждан. Для их всестороннего анализа она и сотрудники Аппарата регулярно проводят выездные проверки и совещания с участием представителей органов власти, местного самоуправления и правозащитных организаций.