Фарид Мухаметшин вручил первые паспорта юным жителям Нурлата

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С получением паспорта девять юных жителей Нурлатского района вступают в большую, сознательную жизнь, где больше возможностей, но при этом и ответственности. Об этом на церемонии в Нурлате сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Сегодня молодые люди вступают во взрослую, самостоятельную жизнь. Теперь у вас и полномочий больше, но и ответственности. Теперь вы — полноценные граждане Российской Федерации. Гордитесь Нурлатским районом, одним из передовых по всем показателям социально-экономического развития. Вы должны быть ответственными и служить нашей великой Родине, как вся страна», — обратился к ребятам Мухаметшин.

Также он вместе с главной Нурлатского района Дамиром Ишкинеевым наградил победителей квиза от «Молодой гвардии Единой России» и подчеркнул особую роль таких мероприятий в воспитательном процессе.

«Уверен, вы будете настоящими патриотами нашей Родины, чтить ее и отстаивать интересы. Вы сможете гордо называть себя гражданином России. Носите этот паспорт с гордостью», — дал наставления юным нурлатовцам глава района.

Каждый из школьников получил документ из рук Фарида Мухаметшина, а также памятные подарки и фотографию с почетными гостями.