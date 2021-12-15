Фарид Мухаметшин вручил награды победителям республиканского конкурса «Инженер года»

В Казанском Кремле сегодня наградили победителей второго республиканского конкурса «Инженер года». Победителей и лауреатов поздравил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба парламента республики.

«В нашей республике немало талантливых, инициативных и креативно мыслящих людей, для которых профессия инженера определила весь дальнейший жизненный путь. Вопрос подготовки рабочих и инженерных кадров всегда был актуальным, поскольку Татарстан – это республика с многовекторной экономикой, где развита нефтехимия, машиностроение, авиа- и судостроение, десятки других важнейших направлений», – сказал глава парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что с учетом стремительного развития промышленного производства определяющее значение все больше имеет наличие высококвалифицированных инженерных кадров, передовых разработок и новых технологий. «Это основа для дальнейшего перевооружения отраслей народного хозяйства, появления конкурентоспособных производств», – отметил он.

По мнению Председателя Госсовета, победители конкурса – «достойные продолжатели крепких традиций, заложенных плеядой талантливых инженеров и конструкторов». «Такие инженеры, как Виталий Копылов, Ильдус Мостюков, Владимир Лушников, Борис Губанов, во многом стояли у истоков зарождения новых прорывных производств, которые сегодня развиваются в республике», – заявил он.

Глава парламента также обратился к руководителям предприятий. «Наши лауреаты не должны останавливаться на достигнутом, их надо развивать и обучать, “прокачивать” новыми цифровыми компетенциями. Думаю, что этот конкурс во многом способствует решению этих задач. Кроме того, он позволяет обменяться опытом, обсудить последние научные новшества», – заметил он.

Республиканский конкурс «Инженер года» учрежден по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова. В этом году он состоялся уже во второй раз. Конкурс прошел по трем категориям (студенты инженерных специальностей, инженеры в возрасте до 35 лет и старше 35 лет) по 12 номинациям. Участниками конкурса стали 279 человек из 88 организаций. Победителями признаны 36 инженеров. Все они были награждены дипломами, а также получили направление на обучение в ведущие российские образовательные центры.