Фарид Мухаметшин вручил кубки победителям Школьной волейбольной лиги Татарстана

Сегодня в казанском Центре волейбола состоялись финалы Школьной волейбольной лиги Татарстана сезона 2021/2022. Среди юношей победили учащиеся Федоровской средней общеобразовательной школы имени Евгения Геннадиевича Тутаева Кайбицкого района, а среди девушек — представительницы Шадкинской средней общеобразовательной школы Тюлячинского района. Кубки чемпионам вручил Председатель Государственного Совета РТ, президент Федерации волейбола республики Фарид Мухаметшин.

«Сегодня Школьная волейбольная лига — это настоящая волейбольная семья. Дети, родители, учителя, тренеры, судьи, профессиональные клубы, органы государственной и муниципальной власти консолидируются вокруг идеи приобщения учащихся к занятиям спортом и здоровому образу жизни через волейбол. Скоро во всех школах пройдут последние звонки, а нынешний финал — это своеобразный выпускной и для участников лиги этого сезона. Умение играть в волейбол, эту интеллигентную, зрелищную и командную игру, сделало вас здоровее, спортивнее и лучше», — заметил Мухаметшин.

Он подчеркнул, что по федеральной программе развития школьного спорта, которая была принята в прошлом году, предусмотрено создание объединяющих школьников лиг, а в Татарстане эту меру смогли предвосхитить еще четыре года назад.

В этом сезоне в Школьной волейбольной лиге РТ поучаствовали около 4 тыс. команд из разных образовательных учреждений республики. В общей сложности было сыграно более 7 тыс. матчей.

«Совсем недавно здесь проходил „Финал шести“ чемпионата России по волейболу. Сегодня по эмоциям было точно не хуже. Ребята бились за победу. Для ребят-победителей создана атмосфера невероятного праздника. По организации было не хуже, чем на чемпионате России», — уверен министр спорта РТ Владимир Леонов.

По его словам, когда четыре года назад только создавалась лига, были сомнения, не получится ли первый блин комом, однако сейчас проект приобретает федеральный масштаб. Такие организации созданы уже в десяти регионах страны.

Победителем среди юношей стала команда из Кайбицкого района. По словам учителя физкультуры школы и главного тренера команды Юрия Григорьева, ШВЛ имеет огромное влияние на детей, которые теперь стремятся заниматься спортом и следят за успехами команды своей школы.

«Раньше детей было не заставить прийти в зал, а сейчас они сами просят мячи, играют. У нас небольшая школа, после таких игр она буквально гудит, все смотрят трансляции. Для школьников попасть сюда и сыграть в финале — лично большая мотивация», — пояснил Юрий Григорьев.