Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин вручил ключи от новых квартир 27 нурлатским семьям — трехэтажный дом на улице Волкова был построен по программе соципотеки для работников нефтяной отрасли. Также во время поездки в Нурлатский район РТ глава парламента ознакомился с деятельностью социально значимых объектов.

«Думаю, самые счастливые минуты для каждой семьи связаны с новосельем, когда передаются ключи от новой квартиры. В целом сегодня в Нурлате много позитивных изменений. Создаются новые условия для комфортной жизни», — отметил во время церемонии Фарид Мухаметшин.

Он поздравил нурлатцев с новосельем и пожелал всем доброго здоровья. Среди тех, кто получил ключи от долгожданной квартиры, — семья Казанбаевых. Глава семьи Илья Андреевич работает ведущим специалистом по балансам ЕДС НГДУ «Нурлатнефть». Супруги ждут первенца.

«Впечатления самые хорошие, рады получить квартиру в новом доме при поддержке компании „Татнефть“ и Правительства республики. Квартира отличная, ремонт очень хороший. Хотим только кухню обустроить, кухонный гарнитур поставить, и можно уже заезжать», — поделился планами Илья Казанбаев.

С праздником новоселов поздравил и глава Нурлатского района Алмаз Ахметшин.

«Три года назад здесь было поле — сегодня уже вырос новый микрорайон, сданы спорткомплекс и магазин, вскоре будут построены школа и детский сад. Это будет самый новый и молодежный жилой комплекс с развитой инфраструктурой», — отметил он.

Председатель Госсовета РТ во время поездки в муниципалитет побывал в Центре детского творчества «Килечек», пообщался с педагогами и детьми. При центре работает швейный цех, кружки робототехники, металло- и деревообработки, гончарная студия, хореографическое отделение, мультстудия, волонтерский центр и школа молодых лидеров. Подопечные центра рассказали гостю о новых проектах и представили свои работы. Так, учащиеся мультстудии показали мультфильм по мотивам произведений Тукая, который сняли и озвучили самостоятельно.