Фарид Мухаметшин вручил Гран-при конкурса «Многоликая Россия» ГТРК «Самара»

В Казани наградили победителей XV Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». Обладателем Гран-при за цикл тематических передач, посвященных народам России, стала ГТРК «Самара». Вручил награду Председатель Госсовета РТ, Председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Представители прессы стоят у истоков. Как донести информацию до людей и объяснить, какие меры власти регионов России предпринимают, чтобы сохранить в стране мир, согласие, дружбу, созидание, развитие, патриотизм – кроме вас никто об этом так профессионально и правдиво рассказать не может. Нужно общаться, искать новые формы работы с людьми во благо нашей страны. Необходимо со всеми 192 народами России работать так, чтобы все они чувствовали себя одной семьей», — обратился к собравшимся на церемонии награждения журналистам Мухаметшин.

Работу органов государственной власти невозможно представить без взаимодействия со СМИ. Именно через журналистов можно донести до народа инициативы и получить обратную связь, добавил глава парламента. Также Мухаметшин призвал журналистов уделять ещё больше внимания поддержке бойцов СВО и их семей.

В этом году конкурс собрал более 700 работ от журналистов из 26 регионов России. Работы были представлены на разных медиаплатформах: телевидении, радио, в печатных и онлайн-изданиях.

«Мы проводим конкурс „Многоликая Россия“ уже в 15-й раз. Важно, что за это время он становится все более содержательным и растет. Приятно, что работы приходят из разных регионов страны и везде уделяют большое внимание сохранению межнационального мира и согласия. Мастерство участников с каждым годом только растет, что говорит о необходимости такой работы», — поделился руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Были награждены победители по шести номинациям: «Цикл телесюжетов», «Телепроект», «Цикл радиопередач», «Цикл публикаций в печатных изданиях», «Цикл материалов в интернет-СМИ» и «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ». Отдельно вручили и Гран-при.

«Очень трогательно и почётно получить Гран-при конкурса „Многоликая Россия“. Мы направляли около семи работ в разных жанрах. Приятно, что наш труд был оценён так высоко, к тому же передачи увидели и представители других регионов», — поделилась впечатлениями представитель ГТРК «Самара» Александра Дюбина.

Она подчеркнула, что такие конкурсы, как «Многоликая Россия», позволяют глубже познакомиться с культурой народов страны, а также поделиться успехами своего региона в этом направлении.