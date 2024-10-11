Фарид Мухаметшин вручил госнаграды 47 выдающимся татарстанцам

Государственные награды России и Татарстана вручил выдающимся работникам в Казанском Кремле Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Всего наград удостоились 47 представителей различных отраслей.

«Это традиция нашей республики - в торжественной обстановке чествовать самых лучших, патриотов в работе и жизни. Эти награды - оценка вашего большого вклада в успехи, которых достиг Татарстан в непростых условиях. Ваш труд заметили и высоко оценили», - сказал собравшимся глава парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что экономика Татарстана сегодня успешно развивается, выдерживая испытания санкциями.

«В развитии республики вы, наши передовики, играете важную роль. Вы - авангард нашего общества. Вы - пример для подражания», - заявил он.

Председатель Госсовета заметил, что это торжественное мероприятие проходит в преддверии крупного международного события - саммита БРИКС, который состоится в Казани 22-24 октября.

«Думаю, что мы его успешно проведем. И благодарны Президенту России Владимиру Путину за такое высокое доверие», - отметил он.

Мухаметшин заверил, что руководство республики будет и дальше работать над тем, чтобы регион развивался.

«Все настроены на то, чтобы сохранить такие же высокие темпы развития Татарстана. Это требует больших затрат и, конечно, усилий всего многонационального народа. И надо сохранять самые лучшие традиции, обычаи, культуру наших народов», - подчеркнул он.

В завершение своей речи глава парламента поблагодарил участников церемонии за их труд. А затем приступил к вручению государственных наград.

Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден помощник главы Высокогорского района РТ Загир Мухамадеев. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили ветеран химической промышленности Виктор Казаков и заместитель гендиректора – директор по сервису АО «Ремдизель» Рамиль Муслахов.

Медали ордена «За заслуги перед РТ» удостоились заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева, писатель Зиннур Мансуров, постоянный представитель Татарстана в Башкортостане Юсуп Якубов.

Медаль РТ «За доблестный труд» вручена начальнику отдела развития международных связей Минпромторга РТ Ренате Галеевой и артисту-вокалисту Расиму Низамову, медаль «100 лет образования ТАССР» - директору Фонда поддержки социальной сферы и отраслей национальной экономики в РТ Ильнуру Валиеву.

Почетное звание «Заслуженный деятель искусств РТ» присвоено художнику-постановщику Татарского госакадемического театра имени Г. Камала Булату Ибрагимову; «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по РТ» - заместителю начальника отдела по противодействию экстремизму в молодежной среде, экстремистским организациям и объединениям центра по противодействию экстремизму МВД по РТ, подполковнику полиции Ильнару Гарипову.

На торжественном мероприятии были вручены и другие государственные награды.