Фарид Мухаметшин вручил федеральные и республиканские госнаграды в Казанском Кремле

В Пушечном дворе в Казанском Кремле Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин вручил федеральные и республиканские государственные награды жителям Татарстана.

«Мне сегодня выпала большая честь вручить республиканские и федеральные государственные награды в стенах Казанского Кремля. Эти награды – показатель того, что ваш труд заметили и высоко оценили. Благодаря в том числе вашему вкладу Татарстан успешно развивается. Наш многонациональный народ живет в мире и согласии. Мы получили и высокую оценку Президента страны Владимира Путина, который назвал наш регион опорным. Мы все вправе гордиться республикой», – отметил спикер парламента.

Всего было вручено порядка 50 наград. Среди них благодарность и почетная грамота Президента Российской Федерации, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «Родительская слава», «За заслуги перед Республикой Татарстан» и другие. Среди награжденных – участники СВО, сотрудники предприятий и многодетные семьи.

«Хочется выразить благодарность руководству республики за поддержку многодетных семей. Ваша помощь имеет огромное значение для улучшения качества жизни и создает благоприятные условия для воспитания детей», – обратилась с ответным словом мама четверых детей Гузалия Гараева, которая была награждена медалью ордена «Родительская слава».

По ее словам, примером для нее всегда была ее мама, также награжденная орденом «Родительская слава». Гузалия Гараева выразила надежду, что и ее дети продолжат традицию создавать крепкие многодетные семьи.

Завершилась церемония общей фотографией.