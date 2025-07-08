Фарид Мухаметшин вручил автобусы татарстанским семьям с 10 и более детьми

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В День семьи, любви и верности в Татарстане состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых автобусов многодетным семьям республики. Мероприятие прошло на площадке нового театра имени Г. Камала в рамках Фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез». Ключи от шестнадцатиместных автобусов марки «Атлант» передал родителям лично Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Получателями стали шесть семей из разных муниципальных районов республики, каждая из которых воспитывает десятерых и более детей.

Обращаясь к участникам церемонии, Мухаметшин отметил, что многодетные родители являются примером для подражания для молодых семей. Он выразил уверенность, что дети, выросшие в таких семьях, станут надежной опорой своим родителям и войдут в число активных и уважаемых граждан многонациональной республики.

Мухаметшин также подчеркнул, что в Татарстане созданы все условия для развития и самореализации молодежи, и напомнил, что поддержка семей, в том числе многодетных, является приоритетом государственной политики. Он пожелал всем участникам здоровья, счастья и благополучия.

Среди награжденных – семья Яруллиных из Набережных Челнов, в которой воспитывается 13 детей. Самому старшему из них 22 года, младшему – два, а в этом году в семье ожидается пополнение. Отец Радик Идрисович работает инженером-технологом, а его супруга Елена Валерьевна – победитель республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» в номинации «Женщина-мать».

Также автобус получила семья Федоровых из Альметьевского района, воспитывающая 12 детей. Глава семьи, Денис Александрович, трудится слесарем-сантехником, его супруга Ирина Александровна занимается домом и детьми. Самому младшему, Павлу, всего семь месяцев. У главы семейства есть хобби – музыка, с которой он часто выступает на благотворительных мероприятиях.

В семье Сафаргалеевых из Арского района, где уже воспитывается 10 детей, также ожидается пополнение. Оба родителя – выпускники Арского педагогического колледжа. Отец Ильшат Ильхамович работает электросварщиком и электриком, мать Гульназ Гайсовна полностью посвящает себя воспитанию детей.

Семья Гильдебрант из Елабужского района также получила транспорт. В ней растут 10 детей. Глава семьи Максим Робертович работает как самозанятый, а его супруга Ольга Сергеевна – домохозяйка.

Семьи Винокуровых из Зеленодольского района и Никифоровых из Новошешминского района также воспитывают по 10 детей и получили ключи от автобусов.

В настоящее время в Республике Татарстан проживает почти 60 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 200 тысяч детей.

Поддержка многодетных семей соответствует целям национального проекта «Семья».