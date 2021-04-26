Фарид Мухаметшин возложил цветы к памятнику Тукаю в Санкт-Петербурге

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня, в 135-летнюю годовщину со дня рождения Габдуллы Тукая, возложил цветы к памятнику великому татарскому поэту в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

«Слова из известного стихотворения Тукая „Родной язык“ всегда в наших сердцах. Мы в Казани говорим, поем на татарском языке, открываем татарские школы. Каждый народ, большой он или малочисленный, имеет право сохранять свой язык, религию, традиции. В Казани, Москве и других городах сегодня вспоминают и отдают дань уважения великому Тукаю, заложившему основу мира, согласия, дружбы между народами», — сказал Председатель Госсовета.

Мухаметшин подчеркнул, что Татарстан придает особое значение сохранению языков и культур всех этносов, проживающих в республике, укреплению патриотизма, а также единению многонационального народа.

По его словам, в Татарстане с большим интересом наблюдают за динамичным развитием Санкт-Петербурга, «где царят мир и согласие». «Мы сильны дружбой всех народов, проживающих в России», — заметил глава парламента.

Зампредседателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов добавил, что Татарстан и Санкт-Петербург связывают добрые, теплые и тесные отношения сотрудничества в культурной и общественно-деловой жизни.

«Мы помним подвиг татарстанцев в годы Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни защите города-героя Ленинграда. Национальное сообщество Татарстана играет большую роль в культурной жизни нашего города. Говоря о литературной деятельности великого татарского поэта Габдуллы Тукая, стоит отметить, что его роль для татарского народа сопоставима с Александром Пушкиным. Многие петербуржцы знакомы с творчеством Тукая, ярким примером тому является постановка нашего Мариинского театра по мотивам сказки „Шурале“», — заявил Дроздов.

Фарид Мухаметшин с рабочим визитом находится в Санкт-Петербурге. Завтра глава парламента республики примет участие в работе заседания Совета законодателей РФ, во время которого по случаю Дня парламентаризма состоится встреча Президента России Владимира Путин с сенаторами, депутатами Госдумы, главами региональных парламентов.