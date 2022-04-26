Фарид Мухаметшин возложил цветы к памятнику Тукаю в Санкт-Петербурге

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня, в день 136-летия со дня рождения Габдуллы Тукая, возложил цветы к памятнику татарскому поэту в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

«Габдулла Тукай – это символ культуры нашего народа, человек, который прожил короткую, но очень яркую жизнь. Из поколения в поколение мы передаем его стихи и наказы потомкам», – сказал Мухаметшин на торжественном мероприятии.

Председатель Госсовета также поблагодарил петербуржцев за то, что в городе бережно хранится память о великом татарском поэте. «В Санкт-Петербурге сложилась хорошая традиция, когда представители разных национальностей, почитающие творчество выдающегося поэта, в этот день собираются у памятника Габдулле Тукаю, читают его стихи, говорят о дружбе и мире, о роли Тукая, который оставил яркий след в литературе, вошел в историю целой эпохой своих произведений», – отметил он.

Памятник поэту был открыт в Санкт-Петербурге в 2006 году, а уже в следующем году установлена мемориальная доска на здании дома, где останавливался Тукай во время своего путешествия.

Фарид Мухаметшин с рабочей поездкой находится в Санкт-Петербурге. Завтра глава парламента примет участие в мероприятиях, посвященных Дню российского парламентаризма.