Общество 20 августа 2025 20:52

Фарид Мухаметшин возложил цветы к памятнику Габдулле Тукаю в Москве

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин возложил цветы к памятнику татарскому поэту Габдулле Тукаю в Москве. Торжественная церемония прошла в сквере на улице Новокузнецкой в рамках Дней культуры Татарстана в российской столице. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

Возложение цветов к монументу, открытому в 2011 году в Замоскворечье – в исторической Татарской слободе, стало ежегодной традицией.

Выступая на церемонии, Мухаметшин подчеркнул значимость подобных мероприятий для укрепления культурных связей.

«Рад, что, проживая в Москве, татары не теряют связь друг с другом и тесно общаются», – отметил он.

Председатель Госсовета напомнил, что в Татарстане в согласии живут представители 175 национальностей:

«Каждый народ хочет сохранить свой родной язык и культуру. И мы создаем все условия для этого. В Татарстане два государственных языка – русский и татарский, также изучают чувашский, мордовский, марийский и другие языки. В стремлении народа передать свой язык, традиции и обычаи – сила России и уверенность в будущем нашей страны. Будем и дальше жить так же дружно и сплоченно».

Фото: Телеграм-канал Полпредства Татарстана

В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра РТ, Полномочный представитель республики в РФ Равиль Ахметшин и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«26 апреля 2011 года мы открыли этот памятник в самом сердце Москвы. Нас поддержало много людей, – подчеркнул Равиль Ахметшин. – Здесь мы отмечаем праздники, обязательно приходим в день рождения Тукая. Памятник нашему великому поэту украшает столицу, и мы гордимся этим».

Ирада Аюпова поблагодарила Полпредство республики, руководство Москвы за поддержку в организации Дней культуры Татарстана:

«Наше культурное наследие – огромное богатство. И нам важно передать его нашим детям и внукам, молодому поколению. Где бы он ни жил, татарин всегда остается татарином».

Видео: Телеграм-канал Полпредства Татарстана

