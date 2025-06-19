Фарид Мухаметшин возглавил медиарейтинг глав законодательных органов в ПФО за май 2025 г.

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Компания «Медиалогия» представила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за май 2025 года. По итогам исследования Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин стал лидером среди всех глав законодательных органов Приволжского федерального округа.

Высокое место Фарида Мухаметшина в медиарейтинге подчеркивает его активную позицию в освещении законодательной деятельности Татарстана.