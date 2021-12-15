Фарид Мухаметшин: Волонтерство воспитывает в молодом поколении культуру помощи ближнему

Сегодня в Казани Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин встретился с активом добровольческого движения Татарстана. Волонтеры рассказали ему о своей деятельности и поделились планами.

«Оказание помощи нуждающимся в России, в частности в Татарстане, были всегда. Но сейчас это приобретает более целевой характер. К тому же я очень рад, что в этой деятельности все больше задействуется молодежь, поскольку через эту работу происходит воспитание молодых людей и передача опыта по помощи ближнему от старших поколений», — сказал Мухаметшин.

Он напомнил, что в этом году в Татарстане вновь реализуется акция «Елка желаний», по которой можно выполнить желание ребенка из республики. По его словам, он исполнил желание девочки Любы, которая давно мечтала о компьютере.

Также во встрече поучаствовали министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов и руководитель ресурсного центра добровольчества в республике Айрат Мубаракшин, представители разных направлений волонтерского движения, в том числе «Волонтеры-медики», «Серебряные волонтеры», студенческие отряды и многие другие.

Среди них были и добровольцы из «Молодежки ОНФ». Их представитель Никита Выхерев рассказал о том, что организация занимается ликвидацией последствий чрезвычайных происшествий, причем не только в Татарстане, но и по всей России. В частности, они ездили и в Сибирь во время лесных пожаров, и в Крым после наводнения. Он попросил Фарида Мухаметшина помочь в организации транспорта для волонтеров.

«Ребят, которые могут и хотят оказать помощь людям здесь и сейчас, становится все больше. Но нам всегда необходимо как можно быстрее оказаться на месте происшествия. Поэтому хочу выступить с инициативой транспортной поддержки ребят», — сказал волонтер.

В ответ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что помощь волонтеров людям, оказавшимся в зоне чрезвычайных происшествий, очень важна. Он предложил оказать им поддержку в виде карт на заправку автомобилей или помощь в виде заказа транспорта.

Также Председателю Госсовета Татарстана были представлены такие проекты, как «Чистые игры», когда волонтеры убирают мусор с различных площадок в Татарстане, кукольный театр от «Серебряных волонтеров». Также он выслушал итоги работы «Волонтеров-медиков» в республике.

«Мы будем вас поддерживать, в том числе и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Я записал ваши просьбы. Я очень рад, что среди молодежи есть такие активисты и энтузиасты», — подытожил встречу Фарид Мухаметшин.