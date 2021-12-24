Фарид Мухаметшин: Во время избирательной кампании поступило более 5,5 тыс. наказов

Во время избирательной кампании по выборам в Госдуму в этом году депутатам Татарстана поступило более 5,5 тыс. наказов жителей. Об этом сообщил Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин на 28-м заседании парламента.

«В ходе избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва к нам поступили тысячи обращений, отмахнуться от них нельзя», — сказал Мухаметшин.

Глава парламента подчеркнул, что «люди разных возрастов, проживающие в городах и сельской местности, активно формировали свои предложения».

«В республике это большая системная работа. Все здравые, реализуемые обращения трансформируются в региональные и муниципальные программы. Так, дорожная карта по предыдущим наказам была выполнена почти на 90%», — отметил он.