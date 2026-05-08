Фарид Мухаметшин: Важно, что молодежь инициирует патриотические мероприятия

Патриотическая акция, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошла сегодня у Вечного огня в парке имени Горького Казани. Участие в ней принял Почетный Председатель Государственного Совета РТ, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Накануне Дня Победы ежегодно проходит митинг в память о тех, кто защищал нашу великую страну в годы Великой Отечественной войны, восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы. Для нас очень важно, что молодежь инициирует такие мероприятия. Мы вспоминаем подвиг наших отцов и дедов. Эта великая память нас всех объединяет, сближает. Думаю, что наша молодежь останется верна своей стране, республике, памяти о подвигах отцов и дедов», – сказал он.

Мухаметшин подчеркнул, что в Татарстане большое внимание уделяется сохранению памяти о тех, кто отдал свои жизни за Великую Победу.

Он добавил, что в республике проживают представители 175 наций и народностей, обучаются 22 тыс. иностранных студентов. «Все мы дружно живем большой семьей. Представители разных народов сохраняют свои лучшие традиции, языки, обычаи», – заявил Почетный Председатель Госсовета РТ.

На торжественном мероприятии представители Молодежной Ассамблеи народов Татарстана, молодежных объединений национально-культурных автономий, иностранные студенты, участники акции «Сердце памяти» возложили цветы, а также прочли стихи и исполнили о войне на языках народов Поволжья.