Фарид Мухаметшин: В воспитательной работе нам противостоят гаджеты и интернет

Воспитание молодежи в любом обществе и государстве, сохранение фундаментальных ценностей — это вопросы перспективы, заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин на 44-м заседании республиканского парламента VI созыва.

«Вопросы культуры, образования, семейные ценности и всё остальное совокупно влияют на то, кого мы получим завтра в обстановке, в которой порой противостоят нам в этой воспитательной работе и гаджеты, и интернет, и недружественные страны, которые на молодежь пытаются негативно повлиять», — поделился своим видением ситуации Председатель Госсовета.

По его словам, в ответ на вызовы, которые сегодня стоят перед Россией, делается многое, чтобы подрастающее поколение получило воспитание, зная свою историю и чувствуя приверженность к будущему. «Руководство Татарстана все эти годы уделяло серьезное внимание молодому поколению», — подчеркнул Мухаметшин.

В республике создаются условия, чтобы молодежь занималась в различных кружках, посещала занятия физкультурой и спортом, принимала участие в художественной самодеятельности.