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Фарид Мухаметшин: В воспитательной работе нам противостоят гаджеты и интернет
Воспитание молодежи в любом обществе и государстве, сохранение фундаментальных ценностей — это вопросы перспективы, заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин на 44-м заседании республиканского парламента VI созыва.
«Вопросы культуры, образования, семейные ценности и всё остальное совокупно влияют на то, кого мы получим завтра в обстановке, в которой порой противостоят нам в этой воспитательной работе и гаджеты, и интернет, и недружественные страны, которые на молодежь пытаются негативно повлиять», — поделился своим видением ситуации Председатель Госсовета.
По его словам, в ответ на вызовы, которые сегодня стоят перед Россией, делается многое, чтобы подрастающее поколение получило воспитание, зная свою историю и чувствуя приверженность к будущему. «Руководство Татарстана все эти годы уделяло серьезное внимание молодому поколению», — подчеркнул Мухаметшин.
В республике создаются условия, чтобы молодежь занималась в различных кружках, посещала занятия физкультурой и спортом, принимала участие в художественной самодеятельности.
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