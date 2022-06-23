Фарид Мухаметшин: В Татарстане за год туристам оказали услуги на 33,1 млрд рублей

В Татарстане в прошлом году объем услуг, оказанных туристам, составил 33,1 млрд рублей. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с членами Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба парламента республики.

«Казань – один из городов, который пользуется неизменной популярностью среди туристов. В прошлом году республику посетили свыше 3,3 млн человек. Безусловно, пандемия коронавирусной инфекции сказалась на туристическом потоке. Однако сейчас ситуация улучшается, развивается внутренний туризм. В целом объем оказанных услуг с учетом смежных отраслей – расходы на проживание, питание, развлечения – в прошлом году в Татарстане составил 33,1 млрд рублей», – рассказал Мухаметшин.

Руководитель парламента подчеркнул, что развитию туризма в республике уделяется большое внимание. «Развитию туризма в том числе способствуют хорошее географическое расположение, когда доступны многие транспортные пути, а также проводимые в республике народные праздники и знаковые события», – отметил он.

Председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев добавил, что развитие речного туризма обсуждается достаточно долгое время, а сейчас эту проблему удалось поднять на уровень Госдумы и Правительства.

По его мнению, важное значение приобретают такие проекты, как окружная инициатива «Волжское путешествие». Участниками проекта стали Нижегородская, Ульяновская и Саратовская области, Татарстан, Марий Эл, Мордовия и Пермский край.

По проекту разрабатываются два приоритетных направления – национальный туристский маршрут «Великий Волжский путь» (межрегиональные и пригородные туристские поездки водным и железнодорожным транспортом) и создание национальной туристической тропы «Большая Волжская тропа» протяженностью 1 тыс. километров от Нижнего Новгорода до Самары.

«Волжский туризм – это то, чем нужно заниматься в первую очередь. Затем подобные проекты можно будет масштабировать и на Дон, и на Оку. В целом Татарстан в сфере туризма для многих регионов является примером», – заявил Тарбаев.

Парламентская делегация прибыла в Татарстан сегодня для изучения вопросов развития туризма в регионах, расположенных в бассейне Волги и ее притоков, а также организации пассажирских перевозок речным транспортом.