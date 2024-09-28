Фарид Мухаметшин: В Татарстане найден хороший инструмент работы с молодежью

В Татарстане найден хороший инструмент работы с молодежью. Об этом заявил председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на первом заседании Молодежного парламента при Госсовете РТ.

«Реализации государственной молодежной политики в Татарстане всегда уделялось повышенное внимание. Система молодежной политики республики с 2020 года признается лучшей среди регионов России», - сказал глава парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что в этом направлении проводится большая работа, и призывал не снижать ее активность.

«Молодежная среда, как никакая другая, требует постоянной вовлеченности, поиска и обновления. В этом деле нельзя допускать формализма», - убежден он.

По словам председателя Госсовета, благодаря политике руководства республики и федеральной поддержке Татарстан стал центром притяжения талантливой молодежи из разных регионов России.

«В республике есть все возможности для самореализации, плодотворной учебы, успешного продвижения по карьерной лестнице, созданию крепкой семьи и воспитанию детей», - отметил он.

Мухаметшин заметил, что на протяжении многих лет Татарстан занимает лидирующие позиции в России по темпам развития молодежной инфраструктуры. Так, во всех районах работают подростковые клубы, лагеря, центры творчества.

«Думаю, что у нового созыва Молодежного парламента должно быть много инициатив, потому что вы находитесь в самой гуще молодежных событий. Вы будете вместе с депутатами решать насущные задачи по поддержке молодых людей республики», - обратился спикер к собравшимся.

Председатель Госсовета сообщил, что по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова депутаты внесут законодательные инициативы по ужесточению ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. Он предложил представителям Молодежного парламента тоже обсудить эту тему и разработать какие-то решения.

«Предлагайте новые форматы и механизмы, идеи, привлекайте участников и ветеранов СВО, советуйтесь с ними при оказании помощи мобилизованным и членам их семей. Вы - авангард татарстанской молодежи. Будьте готовы соответствовать этому высокому статусу. Инициируйте перед властью те или иные проблемы, работайте на результат и добивайтесь их решения. Мы вас поддержим», - заявил глава парламента.

Он напомнил, что Рустам Минниханов в своем послании Госсовету объявил 2025-й в Татарстане Годом защитника Отечества.

«Молодежному депутатскому корпусу нужно найти и тут свое место. Продумайте мероприятия», – порекомендовал Мухаметшин.

В завершение своей речи он также попросил обратить внимание на проблемы сельской молодежи.