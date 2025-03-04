Фарид Мухаметшин: «В семье главенствующая роль, конечно, у женщины»

Главенствующая роль в семье, конечно, у женщины, считает Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. Он выступил на церемонии награждения победителей конкурса «Женщина Года. Мужчина года: женский взгляд» в казанском ГТРК «Корстон».

«Женщина-супруга, женщина-мама, женщина-бабушка – в семье главенствующая роль, конечно, у женщины. У татар в семьях так. Думаю, у русских так же. Потому что вся забота о муже, о семье, о детях, о внуках ложится на женские плечи», – сказал Мухаметшин.

Конкурс «Женщина Года. Мужчина года: женский взгляд», проводимый при поддержке Общественной палаты Татарстана, стал традиционной весенней приметой в общественной жизни республики. В нем три этапа – муниципальный, зональный и республиканский. К 10 сложившимся номинациям добавилась еще одна новая, отметил Мухаметшин. Это номинация «Особое признание», лауреатами которой стали женщины, организовавшие волонтерские группы, помогающие участникам СВО, активисты, собирающие гуманитарную помощь, а также мамы и жены военнослужащих.

«Сегодня, в канун главного весеннего праздника, от лица всех татарстанских мужчин позвольте выразить вам слова бесконечного восхищения и признательности за то, что вы есть и всегда рядом», – сказал председатель Госсовета РТ.