Фарид Мухаметшин: В регионах ПФО часто интересуются мнением Молпарламента Татарстана

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

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В Казани состоялось двенадцатое заседание Молодежного парламента при Государственном Совете РТ. На нем члены объединения обсудили несколько законотворческих проектов, подвели итоги работы в прошлом году и наметили планы на будущее. Поприветствовал молодых общественников Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Собрались молодые парламентарии, обсуждают важные вопросы. Я не посмел не прийти и хочу еще раз поблагодарить вас, часть нашей молодежи, за ваш труд и усилия, которые вы прилагаете. Ваша работа по-доброму оценивается в обществе и также признается моими коллегами на окружном уровне. На совещаниях у полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова часто звучит фраза: „Хотелось бы услышать по нашему сегодняшнему вопросу мнение татарстанского Молодежного парламента“. Это говорит о многом», — отметил Фарид Мухаметшин.

Политик обратился с несколькими просьбами к членам Молодежного парламента РТ. В частности, Председатель Госсовета Татарстана призвал активнее рассказывать молодым людям о грядущих выборных кампаниях и их значимости, а также противодействовать недостоверной информации в интернете, распространяемой недружественными странами.

Об итогах работы Молодежного парламента РТ в 2024 году рассказала его председатель Нина Шимина. Молодыми парламентариями было проведено огромное количество мероприятий разного формата — от дебатов до патриотических выставок.

«Разработанный Молодежным парламентом законопроект о запрете нанесения татуировок несовершеннолетним без разрешения родителей был рассмотрен на заседании Молодежного парламента при Государственной Думе, на Ассоциации молодежных парламентов и на Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа. Он получил положительные отклики», — добавила Шимина.

Кроме того, членами Молпарламента были реализованы такие проекты, как «Казань — город трудовой доблести», фестиваль «Молодая семья», «Акселератор предпринимательства на селе», «Парламентские дебаты» и так далее.

С несколькими поручениями к Молодежному парламенту обратилась и заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова. Она напомнила, что 2024 год в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития, а в России — Годом семьи.

«Уверена, вся та работа, которая вами начата в 2023 году, будет продолжена и будут предложены новые идеи и мероприятия для семей республики. Что касается науки, то главная задача на этот год — это привлечение молодых талантливых людей к этой сфере и поддержка перспективных проектов», — сказала Сабирова.

Помимо прочего, во время заседания были рассмотрены несколько инициатив членов Молодежного парламента РТ. Среди них — охрана Казанского обвода как объекта культурного наследия, контроль над «фотоживодерами» и вопрос расселения семей студентов в общежитиях.