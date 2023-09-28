Фарид Мухаметшин: В работе с населением удаленка и искусственный интеллект не помогают

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В работе с населением удаленка и искусственный интеллект власти не помогают. Такое мнение высказал Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин на пленарном заседании Казанского международного юридического форума.

«В цифровизации Татарстан преуспел. Мы уже перевели практически всю работу парламента, Правительства, муниципалитетов в цифровой формат. Мы больше бумагами не разбрасываемся и не пишем. Но работа, которой вы занимаетесь, требует личного контакта и беседы обратившегося по животрепещущему вопросу», — сказал собравшимся глава парламента.

Мухаметшин предложил участникам форума обсудить на секциях то, что больше всего волнует в региональном и федеральном законодательстве. «Нам надо не удаляться от народа, давать больше возможностей», — убежден он.

Председатель Госсовета подчеркнул, что Татарстан гордится своей юридической школой, сформировавшейся более 200 лет назад в Казанском императорском университете.

«Сегодня Татарстан и ее столица являются признанными центрами юридического образования и науки. Казанская юридическая школа всегда занимала высокие позиции в России. Выдающиеся юристы республики известны не только в нашей стране, но и за рубежом», — добавил он.

Мухаметшин отметил, что одна из секций форума будет посвящена 30-летию со дня принятия Конституции РФ.

«Поправки, внесенные в Конституцию России, позитивно восприняты обществом. Мы всегда говорили, что к Конституции надо бережно относиться, не менять каждые пять лет ее нормы. И вот сегодня можно уверенно сказать, что действующая Конституция сплотила многонациональный российский народ, что показала жизнь в условиях СВО», — поделился своей оценкой он.

Глава парламента также зачитал приветствие Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который заметил, что выбор Казани для проведения крупных мероприятий, в том числе международных, стал доброй традицией.

«Казанская юридическая школа всегда высоко ценилась в России, а ее выдающиеся выпускники известны не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами», — говорится в приветствии руководителя республики.

Минниханов выразил уверенность, что в преддверии саммита БРИКС, запланированного на 2024 год в Казани, юридический форум станет площадкой для обмена опытом и мнениями по актуальным вопросам современного права и важным шагом в гармонизации законодательства государств-партнеров в различных сферах общественной жизни, послужит внедрению успешных и эффективных практик.

«Миссия юридического сообщества — во все времена стоять на страже закона и интересов человека, государства, способствовать повышению правосознания и правовой культуры», — напомнил Раис РТ.

В прошлом году прошел X Петербургский международный юридический форум. Тогда к участникам пленарного заседания обратился с видеоприветствием Президент России Владимир Путин.

«В многополярном мире XXI века не должно быть места неравноправию, дискриминации государств и народов. Поэтому наша страна выступает за реализацию на практике основополагающего международно-правового принципа суверенного равенства государств и права каждого на собственную модель развития», — заявил глава российского государства.