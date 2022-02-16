Мухаметшин призвал муслюмовцев участвовать в программах по развитию частных подворий

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин посетил Муслюмовский район Татарстана, где побывал в детской школе искусств, ознакомился с производством сельхозмашин и принял участие в отчетной сессии районного Совета. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Открытие детской школы искусств после капитального ремонта стало знаковым событием для муслюмовцев. Трехэтажное здание школы, где обучаются почти 400 детей, не ремонтировалось более десяти лет. Фарид Мухаметшин ознакомился с работой фортепианного, вокального, хореографического и изобразительного отделений.

После школы Председатель Госсовета РТ посетил цеха компании «Агромастер», которая выпускает более 250 наименований сельхозмашин. На производстве используются роботизированные сварочные комплексы. Продукция реализуется не только в Татарстане, но и в 45 других регионах России, а также в Казахстане.

«Это целый завод! Открыт не в большом городе, а в Муслюмове. Заказы на продукцию есть на много лет вперед, работникам выплачивается зарплата на уровне нефтяников», — отметил Фарид Мухаметшин.

Отчетная сессия районного Совета, на котором подвели итоги работы в 2021 году и обозначили планы на 2022 год, прошла в местном Доме культуры. С отчетом выступил руководитель исполкома Муслюмовского района Альберт Хузин.

В своем докладе он рассказал, что Муслюмовский район является преимущественно сельскохозяйственным. Общая денежная выручка в сельском хозяйстве за прошлый год составила почти 3 млрд рублей. В целом же динамика роста валовой продукции сельского хозяйства за последние пять лет составила 197%.

В прошлом году из-за неблагоприятных природных условий и засухи средняя урожайность зерновых составила 12,4 центнера с гектара. В районе произведено почти 13 тыс. тонн молока, растет поголовье крупного рогатого скота. В настоящее время на сельхозпредприятиях района содержится более 4,2 тыс. голов КРС, в том числе более 1,7 тыс. коров.

«В прошлом году большой толчок развитию животноводческой отрасли района дал запуск в хозяйстве „Август-Муслюмово“ роботизированного молочного комплекса. Что касается производства мяса, то всего получено 6,6 тыс. тонн продукции. Рост составил 126%. В районе насчитывается более 8 тыс. личных подсобных хозяйств, в них содержится около 7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 3 тыс. дойных коров. По производству мяса птицы мы занимаем шестое место в республике и первое место среди фермерских хозяйств», — отметил докладчик.

Именно в животноводстве муслюмовцы видят потенциал дальнейшего развития. «В этом году будет введен в строй еще один молочный комплекс на 1,2 тыс. голов дойных коров, — проинформировал коллег Альберт Хузин. — Всего за последние пять лет в отрасль сельского хозяйства было инвестировано более 7 млрд рублей, благодаря чему полностью обновилась материально-техническая база многих хозяйств».

Фарид Мухаметшин констатировал, что в непростых условиях район сделал многое, особенно в развитии фермерского движения, чтобы внести достойную лепту в АПК республики. В районе успешно развиваются семейные животноводческие фермы. С момента действия государственной программы 46 муслюмовских семей выиграли гранты на сумму около 130 млн рублей, в том числе на 1,5 млн — в прошлом году.

Мухаметшин призвал муслюмовцев активнее участвовать в целевых программах, направленных на поддержку и развитие частных подворий. В частности, в 2022 году только в рамках программы «Агростартап» заложено 160,4 млн рублей.

В районе развивается малый бизнес, доля субъектов МСП в экономике составляет 40,6%. В прошлом году были зарегистрированы еще три организации, 27 индивидуальных предпринимателей и около 700 самозанятых.

«Мы поддержим людей, которые будут в частном секторе держать скот, птицу, а излишки продукции будем реализовывать через потребкооперацию», — сказал глава парламента и выразил надежду на то, что муслюмовцы покажут пример в этом деле.

Муслюмовский район в прошлом году принимал активное участие в реализации республиканских программ. В общей сложности было построено, капитально отремонтировано и благоустроено 14 социальных объектов.

«Наши районы меняются в лучшую сторону, строятся объекты социально-культурной сферы, здравоохранения. В Муслюмове чувствуется особая атмосфера патриотизма, любовь к родному краю. Уже сегодня мы рассчитываем, что район может претендовать на лидирующие позиции в сельскохозяйственном секторе республики. Задачи, которые поставлены перед муслюмовцами, им по плечу. В этом году мы увидим не только новые экономические показатели района, но и серьезное улучшение качества жизни», — подчеркнул в беседе с журналистами Фарид Мухаметшин, подводя итоги заседания.