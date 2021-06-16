Фарид Мухаметшин в Госсовете РТ вручил удостоверения 14 мировым судьям

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня вручил удостоверения мировым судьям. Документы получили 14 мировых судей, представляющих судебные участки различных районов республики, сообщает пресс-служба парламента РТ.

«Сегодня мировая юстиция выполняет не только роль эффективного механизма разрешения споров, примирительного правосудия, но также является чутким барометром конфликтности в обществе и настроений населения», — сказал Мухаметшин.

Он уточнил, что в Татарстане осуществляют свои полномочия 190 мировых судей. В прошлом году ими рассмотрено около 700 тыс. дел и материалов, что больше на 16% по сравнению с предыдущим годом.

Глава парламента подчеркнул, что руководство республики уделяет большое внимание созданию условий для осуществления правосудия. Так, по его словам, по госпрограмме «Развитие юстиции в РТ на 2014 — 2023 годы» капитально отремонтированы 37 зданий мировых судей. А в ближайшие три года из бюджета республики будет дополнительно выделено 146 млн рублей на капремонт зданий мировых судей.

«Из федерального бюджета в этом году направлено 30 млн рублей на выстраивание защищенных каналов связи на участках мировых судей, что повысит качество взаимодействия с государственными органами, поможет организовать возможность участия граждан в судебных заседаниях при помощи видеоконференцсвязи. Для расширения использования татарского языка в судопроизводстве организованы краткосрочные курсы», — отметил он.

Мухаметшин добавил, что «деятельность мировых судей и их решения напрямую связаны с судьбами сотен людей, с урегулированием споров в самых разных областях жизни». «Поэтому запросы граждан к работе судей, к их моральному и нравственному облику очень высоки. Важно, чтобы люди понимали, что суд — это правда. Чтобы люди поверили суду как власти», — заключил он.