Фарид Мухаметшин в Госдуме принял участие в рассмотрении отчета Правительства России

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин по приглашению руководства Госдумы принял участие в заседании нижней палаты российского парламента. На нем обсуждался ежегодный отчет Правительства России, сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

«Фарид Мухаметшин был приглашен на заседание Госдумы как член Президиума Совета законодателей России, — отметили в пресс-службе. — Парламентарии заслушали доклад Премьер-министра России Михаила Мишустина. Депутаты Госдумы подготовили более 200 вопросов, большинство из которых касались экономических и социальных последствий пандемии коронавируса».

Перед заседанием глава парламента Татарстана встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Они обсудили «проблемы гармонизации федерального и регионального законодательства и другие вопросы». Кроме того, Мухаметшин передал слова благодарности за поддержку и сочувствие татарстанцам в связи с трагедией в казанской гимназии, высказанные ею во время посещения Полномочного представительства РТ в РФ.

Председатель Госсовета также встретился с депутатами Госдумы, избранными от Татарстана. Они обсудили вопросы продвижения законодательных инициатив республики и участие Татарстана в федеральных программах.