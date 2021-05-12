news_header_top_970_100
Минниханов: Я готов встретиться с родителями погибших школьников, обсудить меры поддержки
Минниханов: Я готов встретиться с родителями погибших школьников, обсудить меры поддержки
Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
Врач ДРКБ сообщил, кого из пострадавших школьников везут из Казани в Москву
Врач ДРКБ сообщил, кого из пострадавших школьников везут из Казани в Москву
Ру Тат
news_header_bot_970_100
12 мая 2021  16:02

Фарид Мухаметшин в Госдуме принял участие в рассмотрении отчета Правительства России

news_top_970_100

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин по приглашению руководства Госдумы принял участие в заседании нижней палаты российского парламента. На нем обсуждался ежегодный отчет Правительства России, сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

«Фарид Мухаметшин был приглашен на заседание Госдумы как член Президиума Совета законодателей России, — отметили в пресс-службе. — Парламентарии заслушали доклад Премьер-министра России Михаила Мишустина. Депутаты Госдумы подготовили более 200 вопросов, большинство из которых касались экономических и социальных последствий пандемии коронавируса».

Перед заседанием глава парламента Татарстана встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Они обсудили «проблемы гармонизации федерального и регионального законодательства и другие вопросы». Кроме того, Мухаметшин передал слова благодарности за поддержку и сочувствие татарстанцам в связи с трагедией в казанской гимназии, высказанные ею во время посещения Полномочного представительства РТ в РФ.

Председатель Госсовета также встретился с депутатами Госдумы, избранными от Татарстана. Они обсудили вопросы продвижения законодательных инициатив республики и участие Татарстана в федеральных программах.

госдума фарид мухаметшин отчет правительства
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное