Фарид Мухаметшин: «В целом творцами действующей Конституции стали сами татарстанцы»

Оценивая значение Конституции Татарстана с позиций нынешнего дня, нужно признать, что в 1992 году Верховным Советом республики впервые был принят политико-правовой документ, который в полной мере отвечал вызовам новой истории России и Татарстана. Такое мнение выразил в интервью Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Отличительная особенность Конституции заключалась в том, что она впервые была принята с учетом мнения людей, живущих на территории Татарстана, сумела объединить людей разных национальностей, политических пристрастий и вероисповеданий...» – сказал Мухаметшин.

Руководитель татарстанского парламента напомнил, что Основной закон принимался в непростых политических условиях. Важным шагом на пути принятия Конституции стал референдум 1992 года, на котором 61,4% граждан поддержали курс на повышение самостоятельности Татарстана. Волеизъявление граждан затем было зафиксировано в первой статье Конституции.

«В целом творцами действующей Конституции стали сами татарстанцы. Основополагающий документ писался руками ученых, политиков, общественных деятелей. Все их предложения были учтены членами Конституционной комиссии, руководителем которой был первый Президент РТ Минтимер Шаймиев. За два года работы в Конституционную комиссию поступило более пяти тысяч предложений и уточнений граждан!» – подчеркнул Мухаметшин.

В Татарстане 6 ноября будут отмечать 30 лет со дня принятия Конституции республики. Полный текст интервью с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным можно прочитать здесь.