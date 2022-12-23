Фарид Мухаметшин: В 2023 году важно сохранить единство и сплоченность народа

Предстоящий 2023 год вряд ли станет проще, как с социально-экономической, так и с политической точки зрения, поэтому важно сохранить единство и сплоченность российского народа. Об этом заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на 39-м заседании парламента республики, подводя итоги работы депутатов за 2022 год.

«Сегодня мы живем в крайне непростых условиях проведения специальной военной операции на Украине и глобального санкционного противостояния. В республике продолжается перенастройка экономики, налаживается новая логистика поставок продукции и комплектующих. Работаем над созданием импортозамещающих производств и сохранением рабочих мест», – сказал руководитель парламента.

По словам Мухаметшина, как и по всей России, в Татарстане организован сбор гуманитарной помощи для жителей новых субъектов страны, вынужденных переселенцев, мобилизованных и членов их семей. Он поблагодарил депутатов, руководителей предприятий и муниципалитетов, а также волонтеров, направляющих и сопровождавших такие грузы в зону специальной военной операции.

«Благодаря постоянному вниманию Президента Татарстана Рустама Минниханова, поддержке федерального центра налажено эффективное взаимодействие органов власти с бизнесом, экономика республики демонстрирует высокую устойчивость к беспрецедентным внешним вызовам. По всем базовым индикаторам – ВРП, промышленному производству, строительству, инвестициям фиксируется рост», – констатировал докладчик.

Говоря о работе парламента в этом году, Мухаметшин отметил, что проведено 11 заседаний Госсовета, рассмотрено 234 вопроса, из них более 200, или около 85%, – социальной направленности.

Что касается межпарламентских связей, то на данный момент заключено 43 соглашения о сотрудничестве с 37 субъектами РФ, два соглашения с федеральными органами власти, 11 соглашений и протоколов – с легислатурами иностранных государств и их субъектов.

За этот год в адрес руководства и комитетов парламента поступило 4,5 тыс. обращений, что на 44% меньше, чем в прошлом году, сообщил Председатель Госсовета. Он добавил, что в примерный план на 2023 год уже внесено 29 законопроектов.

«Будем и дальше гибко, профессионально реагировать на сложные, меняющиеся условия, содействовать устойчивости и развитию экономики, уровня социальной защищенности граждан, повышению деловой активности сельского населения. В приоритете также реализация национальных целей развития и нацпроектов, республиканских планов и программ», – резюмировал Мухаметшин.

Тридцать девятое заседание Государственного Совета Татарстана завершило осеннюю сессию парламента республики.