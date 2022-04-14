Фарид Мухаметшин: Уверен, что найдем решения на внешние вызовы
Россия найдет решения на внешние вызовы. Об этом Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил на заседании Координационного Совета по защите информации при полномочном представителе Президента России в ПФО.
«Мы вместе вырабатываем подходы к новым вызовам, которых раньше не было. Они появились и достаточно серьезно влияют на нашу жизнь, на экономику, социальную сферу. Уверен, что найдем решения на вызовы, которые, думаю, еще какое-то время будут усиленно воздействовать на нашу экономику», – сказал Мухаметшин.
Руководитель парламента подчеркнул, что становится все более актуальной защита цифрового пространства, а также молодежи от влияния большого объема негативной информации.
«Она шквалом идет на все субъекты РФ, в том числе на Татарстан. Мы занимаемся вопросами цифровизации, защитой информации не первый год. Сейчас уже вынуждены заниматься защитными функциями предотвращения утечки информации», – заметил Председатель Госсовета.
Он также отметил важность защиты интересов отечественных товаропроизводителей в условиях кибератак.
«У регионов Приволжского федерального округа наукоемкое производство, многовекторная экономика. Это интересует наших противников, чтобы затормозить импортозамещение и притормозить созидательную поступь многих промышленных предприятий. И очень волнует некоторых, что производства успешно работают», – добавил Мухаметшин.
По его словам, еще более актуальной становится и подготовка IT-специалистов. «Каждый товаропроизводитель, крупные предприятия, которые выпускают конкурентную продукцию, обязаны иметь систему, которая могла бы защитить от утечки информации и ответить на кибератаки, количество которых увеличивается», – заключил глава парламента.
Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.