Фарид Мухаметшин: Татарстану и Минской области нужно развивать новые формы взаимодействия

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня в Казани встретился с делегацией Минского областного Совета депутатов. Глава республиканского парламента отметил, что российскому и белорусскому регионам необходимо развивать новые формы взаимоотношений.

«В современных условиях крайне важно налаживать и укреплять экономические, культурные, духовные отношения, объединяться, чтобы противостоять вызовам, которые пришли от недружественных стран», — поделился своим видением ситуации Мухаметшин.

Он заметил, что «экономики Татарстана и Беларуси тесно переплетены» — в таких сферах, как нефтехимия, машиностроение, сельское хозяйство, переработка и реализация сельхозпродукции. «В этих отраслях интересны опыт и практика, увидеть новое, а самое главное — установить контакты и связи, что сейчас важно», — уточнил Председатель Госсовета.

Мухаметшин рассказал представителям Минского областного Совета депутатов о программах и социальных проектах, которые реализуются в Татарстане, в том числе при федеральной поддержке, а также о работе парламента, экспертных советах при комитетах, законодательных инициативах и действующих законах.

«Учиться друг у друга никогда не поздно. Мы у вас учимся, вы у нас. Ищем какие-то правовые решения возникающих проблем — это наша миссия», — подчеркнул он.

Делегация во главе с Председателем Минского областного Совета депутатов Натальей Якубицкой прибыла в Татарстан 8 февраля. Поездка была запланирована в рамках подписанного 1 июля 2022 года в Гродно соглашения о сотрудничестве Государственного Совета Татарстана с Минским областным Советом депутатов.

«Это сотрудничество должно иметь продолжение. Поэтому наша делегация в составе пяти человек по приглашению Государственного Совета Татарстана находится на вашей гостеприимной земле. Настолько радушный прием устроили, сопровождение. Мы восхищены вашим народом, красотами, теплотой вашего приема», — заявила Якубицкая.

По ее словам, подписанное соглашение станет неким фундаментом серьезной работы по развитию взаимоотношений. «Тем более что мы находимся в преддверии юбилейного, десятого форума регионов, на котором будут работать десять секций. Одна из секций, на которой я буду модератором, будет посвящена региональной политике, развитию местного управления и самоуправления. Для нас крайне важна эта встреча и наработки, которые у нас еще появятся», — добавила Председатель Совета.

Программа трехдневного пребывания делегации включает деловые переговоры и знакомство с экономическим потенциалом и агропромышленным сектором республики. Вчера гости встретились с активом общественной организации белорусов Казани «Спадчына» в Доме дружбы народов Татарстана.

«Дом дружбы народов для меня оказался мини-моделью взаимоотношений людей всех национальностей, которые проживают в Татарстане. Я понимаю, что такие же условия для всех народов созданы в России, в том числе для белорусов, которых в республике четыре тысячи. Я признательна, что права и интересы людей стоят у вас на первом месте. Для меня это интересная и новая форма взаимодействия всех национальностей. Я повезу это в свою страну и буду об этом рассказывать. Наверное, к этому нужно прийти», — поделилась впечатлениями Якубицкая.