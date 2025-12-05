Фарид Мухаметшин: Татарстан вошел в десятку лучших регионов РФ по объему турпотока

По итогам прошлого года Татарстан вошел в десятку лучших регионов России и занял первое месте в ПФО по объему туристического потока, номерному фонду и числу размещенных гостей. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на 78-м заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа.

«По объему туристического потока мы на седьмом месте в России, по номерному фонду – на шестом, по числу размещенных гостей – на пятом. В Татарстане функционирует 27,5 тыс. номеров. В прошлом году коллективные средства размещения приняли 2,7 млн человек», – рассказал спикер парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что внутренний туризм в России выступает одним из ключевых драйверов социально-экономического развития. «Отрасль поддерживает экономику, малый и средний бизнес, укрепляет инвестиционную привлекательность, усиливает культурные инициативы регионов», – заметил он.

По словам парламентария, за прошедшие пять лет индустрия гостеприимства пережила значительную трансформацию. После резкого снижения турпотока в 2020 году из-за пандемии Covid-19 рынок оперативно переориентировался на внутренние путешествия, уточнил он.

«Росту спроса на поездки по стране сопутствовало также расширение качественных предложений, развитие сервисов в результате осуществления эффективных мер государственной поддержки», – заявил Председатель Госсовета.

Он добавил, что регионы Приволжского федерального округа имеют выгодное географическое положение, уникальные природные ландшафты, богатое историко-культурное наследие. На территории Поволжья расположено семь объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, причем четыре из них – в Татарстане.

«Стратегически ориентировано развитие всех форм туризма – культурно-познавательного, событийного, реакционного, гастрономического и так далее. Растет внимание к водному туризму. В целом к внутреннему туризму сейчас большой интерес. И мы будем дальше работать по увеличению туристического потока. Туризм важен и нужен. Это финансовое пополнение бюджета, новые контакты», – отметил Мухаметшин.

Председатель Совета законодателей ПФО Евгений Люлин добавил, что сегодня туризм во всех регионах Поволжья становится «важной, движущей экономику силой». «Мы видим, как стремительно растет туристический поток. Но выявлены проблемы. Например, большой дефицит гостиниц во всех регионах ПФО. Без гостиниц рассчитывать на серьезный рост турпотока невозможно. Поэтому нужно находить федеральные и региональные меры поддержки, чтобы увеличивать и ускорять их строительство», – сказал он.

По мнению Люлина, необходимо создавать условия для развития системы гостеприимства в муниципальных образованиях. «Там есть красивые места. Мы говорим о развитии сельского туризма, а там это фактически отсутствует. Для них нужно создавать специальные меры поддержки. Важно развивать и речные перевозки», – констатировал он.

Парламентарий заметил, что Приволжский федеральный округ обладает большим туристским потенциалом, который нужно использовать на благо всей страны. «Сегодня для развития туризма в регионах Приволжья требуется координация действий законодателей. Мы сможем вывести отрасль на новый качественный уровень, если будем вместе продвигать успешные туристические практики и бренды, заниматься подготовкой квалифицированных кадров для отрасли, формировать межрегиональные маршруты», – заключил он.